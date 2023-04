Aspirapolvere Roborock S7 Pro Ultra in offerta speciale su Amazon

Gli aspirapolvere robotizzati sono diventati articoli per la casa molto popolari perché consentono di risparmiare tempo e fatica durante la pulizia dei pavimenti. Roborock, leader del mercato, ha presentato il suo ultimo modello, l'S7 Pro Ultra. Il modello è una versione più semplice del suo predecessore, ma le caratteristiche importanti rimangono. Acquistalo su Amazon a soli 879,00€ invece di 1199,00€.

Il robot sferico è disponibile in bianco e nero. Il paraurti sul lato destro del robot contiene un sensore che rileva le barriere, mentre al centro è presente un sensore di oggetti. Il robot è sollevato di 97 mm e può essere caricato da entrambi i lati .

Il contenitore della polvere dell'S7 Pro Ultra può contenere fino a 400 ml e non è più dotato di una barriera di ventilazione autopulente, ma di un filtro HEPA. Il serbatoio dell'acqua ha una capacità di 200 ml e un filtro a rete è incorporato nell'apertura di riempimento dell'acqua. Per ricaricare il serbatoio lontano dalla stazione principale, è presente un foro di riempimento ausiliario all'estremità.

La base del robot include sei sensori per evitare che si ribalti, mentre la spazzola laterale è tenuta in posizione da una vite. È accompagnata da un sensore per tappeti e la turbospazzola in silicone include setole rimovibili su entrambi i lati per una pulizia completa dei peli e dei capelli imprigionati. La docking station di S7 Pro Ultra è dotata di due serbatoi d'acqua, uno per l'acqua sporca e uno per l'acqua pulita, e di un cestino. Con questa docking station, il robot aspirapolvere può lavare da solo il panno di pulizia. I serbatoi sono dotati di galleggianti e coperchi aderenti per tenere a bada gli odori se l'acqua di scarico non viene scaricata.

Sebbene l'S7 Pro Ultra perda le capacità di rilevamento degli oggetti e di localizzazione a distanza, le funzioni fondamentali rimangono e il prezzo del modello è stato ridotto. Il Roborock S7 Pro Ultra è una versione più semplice del suo predecessore, ma continua a garantire funzioni di pulizia fondamentali. La docking station consente al robot di pulire il proprio panno, rendendolo ancora più facile da usare. Il prezzo ridotto di questo modello lo rende un acquisto intelligente per chi è alla ricerca di un aspirapolvere robot. Approfitta ora dello sconto del 27% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.