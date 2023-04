Aspirapolvere BENICO: da oggi GRANDE OFFERTA su Amazon

Che sia in salotto, sul tappeto, o anche per rimuovere sporcizia varia che si annida in punti scomodi, un aspirapolvere è il prodotto ideale per effettuare delle pulizie di precisione in casa e non solo. Un prodotto che man mano si è creato il proprio spazio all'interno delle nostre case, e che in molti casi ha trovato riscontro anche in pezzi di ottima fattura dal punto di vista tecnologico. Tra le aziende che li producono in modo egregio c'è BENICO, il quale aspirapolvere e aspirabriciole è ora su Amazon a un prezzo davvero conveniente.

Se state cercando un prodotto di questo tipo, sappiate infatti che da oggi su Amazon è in offerta l'aspirapolvere BENICO a soli 59,99€, con uno sconto del 14% che vi farà risparmiare circa 10,00€ sul totale.

Aspirapolvere BENICO: casa sempre più pulita

Questo prodotto possiede ben 2 Velocità Regolabili. Questo aspirapolvere senza fili è all'occorrenza anche aspirabriciole, ed è dotato di un motore integrato ad alta efficienza, in grado di generare una potenza di aspirazione fino a 9000PA, e in grado di raccogliere facilmente briciole, liquidi, detriti e peli di animali domestici in un minuto. Se ci mettiamo inoltre che cerca di combattere la cosa peggiore, il rumore, la cosa è ancora più conveniente.

Il livello di rumorosità è infatti inferiore a 65bB, non disturba le persone ed è adatto a diverse location come casa, ufficio e auto. L'aspirapolvere e aspirabriciole BENICO è senza fili e leggerissimo, con un design elegante e compatto. Si tratta di un prodotto ricaricabile a batteria e adatto a tutti i tipi di persone, ideale per pulire intere stanze con il minimo sforzo. Il design senza fili riduce la scomodità dei cavi e consente di pulire e trasportare senza limitazioni.

