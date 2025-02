Ascolta le canzoni di Sanremo in streaming: Apple Music è gratis fino a 3 mesi

Le canzoni del Festival di Sanremo saranno disponibili in streaming dopo la prima esibizione (per rispettare il regolamento della competizione). La disponibilità effettiva potrà variare, in base all'artista, ma nel giro di poche ore o al massimo di pochi giorni, tutte le canzoni saranno accessibili.

Per ascoltare tutte le canzoni in gara, quindi, è possibile affidarsi ad Apple Music. Il servizio di streaming di Apple ha un costo di 10,99 euro al mese ma per i nuovi utenti è disponibile con un mese di prova gratuita, senza alcun vincolo. Da segnalare, invece, che chi ha acquistato di recente un dispositivo Apple oppure Bose potrà riscattare fino a 3 mesi gratis di Apple Music.

Per verificare la disponibilità di una delle due promo basta accedere ad Apple Music con il proprio account.

Come ottenere 3 mesi gratis di Apple Music

Per avere 3 mesi gratis di Apple Music è necessario seguire una procedura ben precisa, che cambia in base al dispositivo acquistato.

Con un nuovo iPhone, iPad, Mac o Apple TV è necessario accedere all'app di Apple Music, dopo aver completato la configurazione del nuovo dispositivo.

Con un nuovo Apple Watch, bisognerà accedere all'app di Apple Music dell'iPhone a cui è stato abbinato lo smartwatch.

Con AirPods, HomedPod o cuffie o altoparlanti Beats bisogna, invece, accedere all'app di Apple Music del dispositivo (iPhone o iPad) a cui è stato abbinato il dispositivo.

Tra i dispositivi per cui vale la promo troviamo:

AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Solo 4 e Beats Solo Buds

Per verificare la disponibilità della promo e iniziare a usare Apple Music basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.