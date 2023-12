Ascolta i tuoi Vinili preferiti con il Giradischi Bluetooth IN MAXI SCONTO

Il fascino del vinile non passerà mai di moda, ed è per questo motivi che prodotti come i giradischi sono sempre molto ricercati e apprezzati. Oggi, su Amazon, il Giradischi Bluetooth viene messo in sconto del 38% e venduto alla cifra finale di 49,99€.

Questo giradischi Bluetooth offre un'esperienza audio eccezionale, unendo il fascino vintage dei dischi in vinile alla moderna connettività wireless. Dotato di un altoparlante stereo integrato con tecnologia Bluetooth, consente di immergerti nella tua musica preferita direttamente dal telefono.

La connessione USB amplia le opzioni di riproduzione, consentendoti di godere della tua libreria musicale digitale con facilità. Per un'esperienza sonora ancora più potente, hai la possibilità di collegare altoparlanti esterni tramite cavo RCA.

Il giradischi non si limita solo alla comodità, ma offre anche un'esperienza di ascolto versatile con registrazione a 3 velocità e 3 dimensioni. Puoi regolare la velocità di riproduzione per adattarla alle tue preferenze, supportando 33-1/3, 45 e 78 giri/min, mentre la possibilità di riprodurre dischi da 7", 10" e 12" ti permette di esplorare una vasta gamma di registrazioni.

Il design è una fusione di eleganza vintage e stile moderno, realizzato in legno vintage che aggiunge un tocco di classe. La base del giradischi è dotata di un ammortizzatore e assorbimento degli urti con cinghia, garantendo una riproduzione musicale di alta qualità e uniforme. Inoltre, la protezione antipolvere rimovibile mantiene il giradischi pulito e pronto per l'uso. Che tu stia riscoprendo i tuoi vecchi vinili o immergendoti nella convenienza della connettività wireless, questo giradischi unisce il meglio dei due mondi.

