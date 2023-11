Ascolta i tuoi nemici e sorprendili con le cuffie da gaming JBL in OFFERTA

La qualità del suono, l'innovazione tecnologica e il design accattivante sono caratteristiche distintive dei prodotti JBL. Oggi, su Amazon, le cuffie da gaming di JBL sono in sconto del 13% per un prezzo finale di 156,46€.

Amazon e JBL lanciano lo sconto sulla linea gaming di cuffie

Le cuffie JBL Quantum 810 offrono un'esperienza audio senza compromessi, pensata per gli amanti del gaming e dell'intrattenimento. Dotate di driver ad alta risoluzione e tecnologia di cancellazione attiva del rumore, queste cuffie wireless a 2,4 GHz e Bluetooth 5.2 garantiscono un audio di alta qualità, rendendo ogni sfida sonora un'esperienza coinvolgente.

Grazie a caratteristiche come il JBL QuantumSURROUND su PC e la tecnologia DTS Headphone:X versione 2.0, le Quantum 810 offrono un audio 3D multicanale immersivo che trasporta direttamente nel cuore del gioco.

Il microfono a braccio direzionale con messa a fuoco vocale assicura una comunicazione chiara, con funzioni di disattivazione dell'audio ed eliminazione dell’eco per un suono sempre nitido.

Con una lunga autonomia di 30 ore, un archetto leggero e resistente e cuscinetti auricolari in memory foam rivestiti in pelle di qualità, le Quantum 810 assicurano comfort duraturo durante le sessioni di gioco prolungate. Consegnate con cavo di ricarica USB, cavo audio da 3,5 mm e dongle USB senza fili, queste cuffie sono compatibili con una vasta gamma di dispositivi, tra cui PC, Mac, PS, Switch, Xbox, dispositivi mobili e VR, offrendo un'esperienza sonora premium in ogni contesto.

Oggi su Amazon è presente uno sconto del 13% sulle cuffie da gaming JBL per un prezzo finale di 156,46€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.