Ascolta i tuoi brani preferiti in ogni momento e parla con chi vuoi con le Cuffie Bluetooth Xiaomi a 20€

Il cuore di questi auricolari è il driver dinamico con diaframma composito da 12mm, che intensifica la struttura della cavità e riduce efficacemente le distorsioni. Questo si traduce in un suono chiaro, bilanciato e di alta qualità, offrendo un'esperienza sonora immersiva e piacevole.

La batteria a lunga durata degli Xiaomi 4 Lite è un elemento chiave, garantendo fino a 5 ore di autonomia con una singola ricarica e un impressionante totale di 20 ore con la custodia di ricarica. Inoltre, il supporto per Google Fast Pair rende la connessione agli smartphone Android rapida e senza complicazioni, consentendo agli auricolari di connettersi velocemente al telefono con l'apertura della custodia.

La leggerezza e la portabilità sono altre caratteristiche degne di nota. Gli Xiaomi 4 Lite sono leggeri e portatili, perfetti per l'uso quotidiano e ideali per chi è in movimento. La resistenza all'acqua IPX4 li protegge da sudore e pioggia, rendendoli adatti anche per gli allenamenti o le attività all'aperto.

Oggi, su Amazon, è presente uno sconto pazzesco del 43% sulle cuffie bluetooth Xiaomi che vengono vendute al prezzo totale di 20€.