Ascolta i rumori dei tuoi nemici ONLINE con le cuffie da gaming Logitech DEFINITIVE: MAXI SCONTO

Le cuffie Logitech G435 rappresentano un'innovazione nel mondo del gaming e dell'intrattenimento audio. Queste cuffie sono state progettate per offrire la massima flessibilità, offrendo la prima connettività wireless LIGHTSPEED e Bluetooth a bassa latenza. La leggerezza è uno dei punti di forza di queste cuffie, con un peso di soli 165 grammi. Questo le rende estremamente comode da indossare per lunghi periodi, ideali per le maratone di gioco o per ascoltare musica tutto il giorno.

La qualità del suono è eccezionale, grazie ai doppi microfoni beamforming integrati che eliminano il rumore di fondo e garantiscono una trasmissione chiara della tua voce. Inoltre, i driver da 40 mm offrono un audio ad alta fedeltà bilanciato, con compatibilità per Dolby Atmos e Windows Sonic per un'autentica esperienza di suono surround.

La lunga durata della batteria è un'altra caratteristica importante, con un'autonomia di 18 ore che consente di giocare, chattare con gli amici e ascoltare musica per l'intera giornata senza doversi preoccupare di ricaricare.

Le cuffie G435 sono progettate per essere comode per un'ampia gamma di utenti, in particolare per i giovani giocatori, con cuscinetti auricolari in memory foam e dimensioni adatte alle teste più piccole. Inoltre, queste cuffie sono amiche dell'ambiente e sono anche certificate come CarbonNeutral, contribuendo a ridurre l'impatto ambientale.

Amazon oggi applica un mega sconto del 48% sulle cuffie da gaming Logitech per un prezzo finale di 45,99€.