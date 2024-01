Ascolta i passi dei tuoi nemici e anticipali con le Cuffie da Gaming Corsair in MEGA SCONTO

Le cuffie Corsair HS55 SURROUND rappresentano la fusione ideale tra prestazioni audio di alta qualità e comfort senza compromessi. Con il marchio di eccellenza Corsair, questo modello over-ear si presenta nel sofisticato colore nero, offrendo un design accattivante e una tecnologia audio avanzata.

Dotate di connettività cablata e alimentate dalla tecnologia di comunicazione wireless Kleer, queste cuffie garantiscono un'esperienza audio eccezionale. Il microfono incluso, con la sua nitidezza e accuratezza vocale, permette di comunicare in modo chiaro durante le sessioni di gioco o le chiamate.

Il comfort è una priorità con gli auricolari rivestiti in pelle, assicurando una sensazione piacevole anche durante sessioni di utilizzo prolungate. La fascia over-ear è progettata per adattarsi comodamente agli adulti, offrendo un'esperienza di ascolto avvolgente.

Queste cuffie non solo offrono prestazioni audio eccezionali, ma sono anche caratterizzate da un'elegante combinazione di design e comfort. Ideali per gli appassionati di gaming o per chi desidera un audio di qualità durante l'ascolto di musica o la visione di film. Sia che tu sia un professionista del gaming o un appassionato di audio, queste cuffie sono un accessorio essenziale per un'esperienza sonora superiore.

Amazon, oggi, applica un mega sconto del 42% sulle cuffie da gaming di Corsair che vengono vendute al prezzo finale di 49,99€.