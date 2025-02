Ascolta gratis tutte le canzoni di Sanremo 2025 su Apple Music

Il 75° Festival di Sanremo si è concluso con la vittoria di Olly e la sua Balorda Nostalgia. Un successo annunciato, meno invece il resto del podio, con Lucio Corsi e Brunori Sas al secondo e terzo posto.

Ascoltare gratis tutte le canzoni di Sanremo 2025 su Apple Music

Impossibile non iniziare dunque con Balorda Nostalgia, il brano con cui il giovane Olly ha vinto la 75^ edizione del Festival di Sanremo alla sua seconda partecipazione. Lo stesso discorso vale per Volevo essere un duro di Lucio Corsi, autentica rivelazione della kermesse sanremese di quest'anno.

E sempre a proposito di rivelazioni, L'albero delle noci di Brunori Sas rientra di diritto tra le sorprese più belle del Festival condotto da Carlo Conti. Il brano del cantautore indipendente ha ottenuto il premio Sergio Bardotti per il miglior testo, riconoscimento per il quale è stata in corsa a lungo anche la canzone Quando sarai piccola di Simone Cristicchi, che dalla sua può contare invece sul premio Lucio Dalla della Sala Stampa e Giancarlo Bigazzi assegnato dall'orchestra del Festival per la migliore composizione musicale.

Nella playlist di Sanremo 2025 firmata Apple Music figurano poi Battito di Fedez, ormai già un tormentone, così come La cura per me di Giorgia, rimasta a sorpresa fuori dalle prime cinque posizioni della serata finale. Menzione speciale infine per le playlist personali di Sanremo scelte da Jovanotti e Annalisa.

