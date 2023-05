ArubaFibra: ancora in sconto a 17,69 euro

La PROMO ArubaFibra è ancora attivabile ONLINE per pochi giorni. Il prezzo è bloccato per il primo semestre ed ora la velocità arriva anche fino a 2.5 Gigabit al secondo.

Il canone richiesto è di soli 17,69 euro ogni mese, senza vincoli e senza costi iniziali.

ArubaFibra: PROMO ZERO VINCOLI

Il nuovo gestore nazionale prevede internet illimitato fino a 2.5 Gigabit al secondo in download e 1 Gigabit al secondo in upload senza modem in comodato a soli 17,69 euro ogni mese. Inoltre, c'è anche la possibilità di avere la tariffa All-in Promo che offre oltre all'internet flat ed al modem incluso anche le chiamate senza limiti. Il tutto per soli 19,89 euro ogni mese.

Oltre a tutto quello che abbiamo visto, Aruba ti offre la possibilità anche di mettere in pausa il proprio abbonamento per un periodo che può arrivare a massimo 30 giorni in un anno.

Inoltre, nella versione a partire da 17,69 euro mensili è possibile aggiungere alcuni extra come le chiamate illimitate, indirizzo IPv statico, l'estensione di velocità fino a 2.5 Gigabit al secondo in download e 1 Gigabit al secondo in upload.

Costi ed altro

Le tariffe che abbiamo visto quest'oggi sono disponibili ONLINE senza alcun contributo iniziale da corrispondere. La promozione è scontata fino al 13 Giugno 2023.

La gratuità del costo iniziale vale anche in presenza di copertura sotto Aree Bianche.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.