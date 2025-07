Aruba Server Dedicati: l’offerta professionale con sconti e setup gratuito

Offerta speciale AMD: -20% e setup gratuito

Chi sceglie un Server Bare Metal con processore AMD può ottenere:

20% di sconto con il codice promozionale AMD20

Setup gratuito per ordini di almeno 6 mesi

La promozione si applica ai server AMD Ryzen e AMD EPYC, con configurazioni che spaziano da soluzioni base a veri sistemi HPC (High Performance Computing). Ad esempio, l’AV - A105 con Ryzen5 7600X parte da 55,29€/mese + IVA, mentre modelli avanzati come PR - A103.16C con EPYC 7313p e 16 core partono da 152,22€/mese + IVA.

Vantaggi aggiuntivi: 1 mese gratis e setup incluso

Non solo AMD: Aruba premia anche chi pianifica sul lungo termine con 1 mese gratis scegliendo un contratto annuale (13 mesi al prezzo di 12) sulle linee Advanced, Professional, GPU o Storage. Inoltre, il setup è gratuito per contratti di almeno 6 mesi su tutte le linee di server dedicati. Queste offerte coprono anche modelli Intel Xeon di ultima generazione, con configurazioni scalabili di RAM ECC fino a 1024 GB e storage SSD o HDD SATA/NVMe.

Scelte flessibili per ogni esigenza

Con Aruba puoi configurare il server ideale per il tuo progetto, grazie a un’ampia scelta di processori AMD Ryzen / EPYC o Intel Xeon / Raptor Lake, RAM da 2 GB a 2048 GB, dischi HDD SAS/SATA o SSD NVMe fino a 24 unità e connettività a 1 Gb/s con traffico illimitato (fino a 10 Gb/s sui modelli top). I server sono ospitati nei data center italiani certificati di Arezzo e Bergamo, con garanzia di sicurezza e continuità.

Chi sceglie Aruba può contare su soluzioni su misura per hosting professionale con storage SSD NVMe veloce, server gaming a bassa latenza, ambienti di virtualizzazione complessi, calcolo ad alte prestazioni (HPC) per AI e ricerca, oppure storage server per backup e gestione di grandi volumi di dati.

Supporto e gestione semplificata

Aruba completa l’offerta con un servizio clienti attivo 24/7, accessibile via telefono, ticket o chat in tempo reale. Ogni server è gestibile con strumenti avanzati di configurazione e monitoraggio, con contratti chiari e prezzi trasparenti per garantire la massima tranquillità a professionisti e imprese.

Per conoscere l'offerta completa di Aruba clicca qui.