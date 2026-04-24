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Da Aruba fino al 60% di sconto sui servizi Hosting e Domini

Nell'ambito della nuova Promo Primavera: l'iniziativa è valida per un periodo di tempo limitato e prevede l'utilizzo del codice PRIMAVERA26.
Da Aruba fino al 60% di sconto sui servizi Hosting e Domini
Nell'ambito della nuova Promo Primavera: l'iniziativa è valida per un periodo di tempo limitato e prevede l'utilizzo del codice PRIMAVERA26.
Federico Pisanu
Pubblicato il 24 apr 2026
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Fino al 29 aprile su Aruba è disponibile la Promo Primavera, una nuova iniziativa che regala il 60% di sconto su tutti i servizi Hosting e Domini. Un’occasione notevole per chi ha in mente di dare vita a un nuovo progetto online, facendo leva su una delle principali aziende italiane del settore.

Per beneficiare dell’extra sconto del 60% sui prodotti già scontati occorre aggiungere il codice promozionale PRIMAVERA26 prima di completare l’acquisto sul sito di Aruba. Il coupon viene riconosciuto in automatico dal sistema, che applicherà lo sconto in carrello senza dover compiere ulteriori azioni.

Pagina offerta Aruba

aruba promo primavera

Alcuni esempi di servizi a prezzo scontato

La Promo Primavera è valida su tutti i servizi hosting di Aruba, nonché sulle soluzioni relative ai domini. Di seguito alcuni esempi dei servizi a prezzo scontato:

  • Dominio con email: a partire da 0,40 euro + IVA per il primo anno usando il codice PRIMAVERA26 (al rinnovo 16,49 euro + IVA all’anno)
  • Hosting Linux Easy: a partire da 3,96 euro + IVA per il primo anno usando il codice PRIMAVERA26 (al rinnovo 59,99 euro + IVA all’anno)
  • Hosting Windows Easy: a partire da 3,96 euro + IVA per il primo anno usando il codice PRIMAVERA26 (al rinnovo 59,99 euro + IVA all’anno)
  • Hosting per WordPress: a partire da 4,80 euro + IVA per il primo anno usando il codice PRIMAVERA26 (al rinnovo 49,99 euro + IVA all’anno)
  • Hosting Gestito Smart per WordPress: a partire da 5,96 euro + IVA per il primo anno usando il codice PRIMAVERA26 (al rinnovo 79 euro + IVA all’anno)
  • SuperSite Easy: a partire da 7,16 euro + IVA per il primo anno usando il codice PRIMAVERA26 (al rinnovo 54 euro + IVA all’anno)
  • Hyper Hosting Linux: a partire da 80 euro + IVA per il primo anno usando il codice PRIMAVERA26 (al rinnovo 390 euro + IVA all’anno)
Pagina offerta Aruba

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

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