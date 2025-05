Aruba offre il 20% di sconto sui server bare metal con processore AMD

Se si è alla ricerca di un server dedicato per un proprio progetto online o un'attività già avviata, segnaliamo l'ultima offerta di Aruba che propone uno sconto del 20% sui server bare metal equipaggiati con processore AMD. Per usufruire dello sconto è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata di Aruba, selezionare uno dei server disponibili e, al momento del pagamento, inserire il codice promozionale AMD20. Oltre a risparmiare il 20% sul prezzo consigliato, la promozione in corso include anche il setup gratuito. L'offerta è valida fino al 30 luglio 2025 e non si applica né ai rinnovi né ai componenti aggiuntivi.

I server dedicati di Aruba in sconto

Ecco la lista dei server dedicati con processore AMD su cui è possibile ottenere il 20% di sconto a carrello utilizzando il codice AMD20 nell'ambito dell'iniziativa di Aruba.

AV - A105 AMD Ryzen 7000 da 55,29 euro + IVA al mese con setup gratuito

AV - A106.1 AMD Ryzen 7000 da 73,75 euro + IVA al mese con setup gratuito

AV - A107.1 AMD Ryzen 7000 da 115,29 euro + IVA al mese con setup gratuito

PR - A103.16C AMD EPYC 7003 da 152,22 euro + IVA al mese con setup gratuito

PR - A103.4 Lenovo SR645 da 161,45 euro + IVA al mese con setup gratuito

AI - A108 NVIDIA AMD Ryzen 7000 da 193,73 euro + IVA al mese con setup gratuito

AI - A109 NVIDIA AMD Ryzen 7000 da 276,83 euro + IVA al mese con setup gratuito

PR - A104 Dell PowerEdge R7615 da 291,60 euro + IVA al mese con setup gratuito

PR - A105 Dell PowerEdge R7625 da 346,06 euro + IVA al mese

AI - A110 NVIDIA Dell PowerEdge R7625 da 922,98 euro + IVA al mese

*i prezzi che vedete qui sopra non sono quelli scontati; per visualizzare il prezzo finale occorre aggiungere il prodotto al carrello, inserire il codice promozionale AMD20 e attendere che il sistema riconosca in automatico lo sconto del 20%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.