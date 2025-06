Aruba offre il 20% di sconto e setup gratuito sui suoi server dedicati

Hai bisogno di più potenza per gestire ambienti complessi, carichi intensivi o attività legate all'AI? Aruba propone una promozione pensata per aziende e professionisti: 20% di sconto su tutti i server dedicati fisici con processore AMD, con setup gratuito incluso.

Per attivare l'offerta basta andare sul sito ufficiale di Aruba e inserire il codice promozionale AMD20 al momento dell’ordine.

Più potenza, più controllo: perché scegliere un server fisico Aruba con CPU AMD

Un server dedicato fisico è la soluzione ideale per chi cerca prestazioni costanti, risorse non condivise e un pieno controllo sull’infrastruttura IT. Con Aruba puoi contare su una gamma di server bare metal ad alte prestazioni, pensati per scenari professionali ad alta intensità:

Siti e portali multi-utente

Applicazioni web e gestionali complessi

E-commerce con traffico elevato

Ambienti di test o sviluppo

Elaborazioni legate all’intelligenza artificiale, come generazione di immagini e contenuti, traduzioni automatiche e NLP

I server AMD di Aruba sono anche una scelta strategica per la sicurezza aziendale: possono essere integrati in piani di disaster recovery o impiegati per la gestione autonoma di backup, garantendo continuità operativa e protezione dei dati critici.

L’offerta è valida per un periodo limitato. Per approfittare dello sconto del 20% e del setup gratuito, visita il sito ufficiale di Aruba, seleziona la macchina più adatta al tuo progetto e inserisci il codice AMD20 prima del pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.