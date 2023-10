Aruba Fibra: la fibra a 19,90€ con il 70% di sconto sul cloud

Se oltre a una connessione a internet siete anche in cerca di uno spazio cloud, allora quella di Aruba Fibra è sicuramente l'accoppiata perfetta. L'ultima promozione sconta il piano a 19,89€ al mese, anziché 29,90€, e regala uno sconto del 70% su Aruba Drive, il servizio cloud integrato dell'azienda.

Aruba Fibra nel dettaglio

Aruba Fibra offre connessione FTTH (Fiber To The Home) con velocità massima di 1Gbps in download, che è possibile aumentare a 2,5Gbps con un ulteriore contributo mensile. Fornisce un router Wi-Fi a noleggio e chiamate nazionali illimitate verso tutti i numeri. Sempre aggiungendo ulteriori contributi, è anche possibile avere un indirizzo IPv4 statico e upload fino a 1Gbps.

Se deciderete di sottoscrivere l'offerta non sarà necessario pagare alcun costo di attivazione, anche se vi trovate in un'area bianca e volete migrare. Nel caso aveste intenzione di cambiare nuovamente operatore a contratto in corso, potete farlo pagando una penale di sole 20€. Se tuttavia cambiate idea entro un mese, otterrete il rimborso di tutte le spese in 5 giorni.

Una particolarità di cui è possibile beneficiare con Aruba Fibra è la funzionalità Stop & Go, che permette di fermare la connessione e risparmiare in bolletta impostando un periodo di pausa. Se siete fuori sede per vacanze o altro, vi basterà selezionare un periodo minimo di un mese dall'area privata. Riceverete un SMS che vi avvertirà dell'inizio e della fine del periodo, che vi verrà sottratto in bolletta.

La connessione assicura ottime prestazioni anche nelle aree bianche, con velocità fino a 500Mbps e l'assistenza è disponibile 24 ore su 24 direttamente dal territorio nazionale. Per richiederla, vi basterà verificare la copertura dalla pagina dedicata, inserendo la vostra via. Vi verrà proposta la connessione idonea alla vostra zona. Se siete raggiunti dalla FTTH, proseguite e inserite i dati, registrandovi direttamente online per completare l'ordine. Un SMS vi consentirà di collegarvi a un agente virtuale per concordare l'appuntamento con il tecnico a casa vostra.

