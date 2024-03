Aruba: l'hosting perfetto per il tuo progetto online

Aruba è sinonimo di affidabilità quando si parla di hosting, offrendo soluzioni che spaziano dal dominio con email a opzioni di hosting per Linux e Windows, passando per WordPress, WooCommerce, e SuperSite.

Con prezzi che partono da soli 0,99 € + IVA per il primo anno per un dominio con email personalizzati, affidandoti ad Aruba puoi dar vita al tuo progetto online con sicurezza, convenienza e professionalità.

L’hosting di Aruba: soluzioni per ogni esigenza

Per gli sviluppatori che cercano flessibilità e controllo completo sul loro spazio web, Aruba propone piani di hosting Linux e Windows a partire da 11,90 € + IVA per il primo anno. Mentre, per chi desidera creare siti web ed e-commerce con facilità, sono disponibili strumenti dedicati a WordPress e WooCommerce a partire da 19,90 € + IVA per il primo anno. Le soluzioni SuperSite Easy e Professional, sono invece pensate per chi vuole creare un sito web, un blog o un e-commerce senza commissioni, anche se non ha particolari competenze di sviluppo web grazie all’intuitivo builder con prezzi a partire da 17,90 € + IVA per il primo anno.

E se hai già un sito web puoi trasferirlo in modo gratuito associandolo ad uno dei servizi proposti da Aruba e il primo anno non pagherai nulla.

La sicurezza e l'efficienza dei servizi di hosting di Aruba sono garantite da un'infrastruttura tecnica all'avanguardia, che utilizza energia rinnovabile per alimentare i Data Center, dimostrando l'impegno di Aruba per l'ambiente. La sicurezza dei dati e dei siti web è assicurata da avanzati controlli di sicurezza automatici, operativi ogni giorno.

Aruba si distingue anche per il suo supporto clienti specializzato, disponibile 24/7, che offre assistenza rapida ed efficiente tramite assistenza telefonica, ticket e live chat in tempo reale.

Per chi è alla ricerca di una soluzione di hosting completa, affidabile e sostenibile, Aruba Hosting rappresenta la scelta ideale, capace di adattarsi a ogni tipo di progetto online. Scopri di più sulle soluzioni offerte da Aruba e inizia il tuo progetto online con la sicurezza di un servizio di hosting di qualità superiore.

