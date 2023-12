Aruba Hosting: sconti extra del 60% che continuano col Black Friday

Aruba Hosting, il servizio di web hosting all'avanguardia, offre ai suoi utenti un'opportunità imperdibile.

Con la possibilità di ottenere un dominio gratuito per registrare il proprio sito, la piattaforma presenta tre piani di base, con prezzi scontati a partire da 7,99 euro per il piano base.

Ma le buone notizie non finiscono qui: l'azienda ha deciso di estendere gli sconti del Black Friday e del Cyber Monday per una settimana aggiuntiva.

Aruba Hosting: la soluzione economica per avere un sito WordPress

Fino al 4 dicembre 2023, gli utenti possono beneficiare di varie offerte con uno sconto straordinario del 60%, applicabile anche sui prodotti già in promozione. L'utilizzo del codice sconto "BLACKFRIDAY60" durante l'acquisto è tutto ciò che serve per godere di questa promozione, valida per 12 mesi.

Tra le offerte più allettanti, è possibile acquistare un hosting WordPress a soli 7,96 euro + IVA per il primo anno, grazie allo sconto del 60% applicato al prezzo promozionale di 19,90 euro + IVA. Al termine dei 12 mesi, il costo dell'hosting sarà di 39 euro l'anno.

Con Aruba Hosting, oltre al dominio gratuito, si ottengono anche 5 caselle e-mail da 1 GB POP3/IMAP, Certificato SSL DV per garantire il protocollo HTTPS e il CMS WordPress preinstallato con vari temi e plugin. La velocità è garantita grazie all'HiSpeed Cache, e lo spazio web e il traffico sono illimitati.

Il servizio di hosting assicura la protezione contro attacchi malevoli grazie a sistemi di Intrusion Detection (IDS) e anti-DDoS. Il monitoraggio automatico dei software e dei plugin, insieme al backup automatico dello spazio web, riduce il rischio di perdita di dati.

Se dovessero sorgere problemi, l'assistenza tecnica è disponibile 24/7. Approfitta di quest'opportunità, passa ad Aruba Hosting e crea la tua vetrina online senza pensieri.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.