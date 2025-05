Aruba: hosting per WordPress con AI da 14,90 euro per un anno

Sul sito di Aruba è disponibile una promozione che consente di attivare il piano hosting per WordPress Gestito al prezzo scontato di 14,90 euro per un anno, con WordPress pre-installato, un tool AI per realizzare un sito in pochi minuti, e gli aggiornamenti automatici. Al rinnovo il prezzo passa a 79 euro annui, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento.

La soluzione di Aruba Hosting è la scelta ideale per quanto vogliono creare il proprio sito con il supporto dell'intelligenza artificiale, nonché poter contare su aggiornamenti automatici curati dallo staff di Aruba, in modo da avere come unica preoccupazione quella di realizzare nuovi contenuti per il sito. Tra le altre cose, il piano hosting in questione si distingue anche per la sua velocità, grazie all'adozione del sistema di cache dinamica HiSpeed Cache, disponibile tramite un puglin proprietario già pre-installato dai tecnici.

I vantaggi di scegliere l'hosting per WordPress di Aruba

Il primo vantaggio di affidarsi al piano hosting per WordPress di Aruba è il tool AI. L'intelligenza artificiale consente a chiunque, anche a chi è alla sua prima esperienza e non ha alcuna idea di cosa voglia dire programmare, di aprire un sito web nel giro di pochi minuti, qualunque sia il progetto web desiderato: da un semplice blog a un sito di notizie, passando per una vetrina personale o un sito di e-commerce.

AI che torna utile anche come supporto nella produzione di nuovi contenuti ogni giorno, un elemento questo molto importante se si vuole rimanere competitivi nel mercato attuale, dove gli utenti hanno sempre più fame di contenuti nuovi e accattivanti. Il piano di Aruba prescelto dà modo alle persone di preoccuparsi soltanto della creazione dei contenuti, anche alla luce degli aggiornamenti e backup automatici.

Infine, con il piano hosting WordPress Gestito di Aruba ci si può vantare di una velocità di caricamento delle pagine del sito superiore alla media, grazie all'implementazione del plugin proprietario HiSpeed Cache.

