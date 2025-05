Aruba Hosting: fino al 90% di sconto per avviare il tuo progetto digitale

Ogni sito web nasce da un’intuizione: un’idea di business, un progetto creativo, il desiderio di condividere competenze o vendere online. Ma senza infrastruttura, uno spazio sicuro e strumenti affidabili, anche l’idea migliore rischia di rimanere solo un file nel cassetto. offre oggi una gamma di soluzioni hosting pensate per chi vuole costruire una presenza online professionale, sicura e su misura, con promozioni fino al -90% per il primo anno. Che tu sia un freelance, un’impresa, un content creator o un professionista IT, puoi iniziare oggi stesso a realizzare il tuo progetto con strumenti solidi, flessibili e 100% italiani.

Dominio ed email da 0,99 €: il primo passo verso la tua identità digitale

Per chi è agli inizi o vuole rafforzare la propria immagine professionale, Aruba propone dominio con casella email personalizzata a partire da 0,99 € + IVA per il primo anno. Un’offerta mirata a chi desidera comunicare in modo più credibile e iniziare a costruire una presenza online a basso costo.

Hosting condiviso Linux o Windows da 9,90 €: libertà per sviluppatori

Gli utenti con competenze tecniche possono optare per i piani Hosting Linux o Windows, che garantiscono massima flessibilità e controllo, spazio web, database, strumenti avanzati per la gestione del sito e supporto per PHP, MySQL, ASP.NET, e altri linguaggi. Ideale per freelance, web agency e professionisti IT.

WordPress e WooCommerce da 14,90 €: creare siti ed e-commerce in pochi clic

Chi preferisce affidarsi a piattaforme preconfigurate può scegliere i pacchetti dedicati a WordPress e WooCommerce, con installazione automatica, aggiornamenti gestiti e supporto per plugin e temi. Un’opzione pensata per blogger, content creator e piccoli commercianti che vogliono costruire rapidamente un sito o un negozio online, senza costi di intermediazione.

SuperSite: creare un sito senza competenze tecniche

A partire da 17,90 € + IVA/anno, SuperSite è la soluzione visuale di Aruba per chi vuole realizzare un sito, un blog o un e-commerce senza scrivere una riga di codice. Il piano Easy o Professional include editor drag-and-drop, template ottimizzati, strumenti per SEO e integrazione con i social.

Aruba Drive: archiviazione illimitata da 25 €/anno

Per chi necessita di uno spazio cloud sicuro e flessibile, Aruba Drive offre archiviazione senza limiti, con funzionalità avanzate di condivisione, backup e sincronizzazione su ogni dispositivo. Tutti i dati sono ospitati in data center italiani alimentati da energia rinnovabile certificata, in conformità con il GDPR.

Per consultare tutte le offerte e confrontare i piani disponibili

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.