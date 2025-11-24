Aruba Hosting e Domini: usa questo codice per avere il -70% per il Black Friday

Aruba Hosting ha lanciato le sue promozioni per il Black Friday che includono la possibilità di avere il 70% di sconto su tutti i servizi Hosting e Domini. Una occasione clamorosa con cui acquistare un pacchetto per creare il tuo sito web, registrare un dominio o attivare la tua email professionale.

Per ottenere l’extra sconto, basta inserire il codice BLACKHOSTING25 nel riepilogo dell’ordine: lo sconto si applica anche ai prodotti già scontati per un'offerta che è valida fino al prossimo 30 novembre.

Tra i servizi inclusi nella promozione trovi il dominio con email, Hosting Easy Linux e Windows per iniziare subito con semplicità, Hosting per WordPress con gestione intuitiva e massima libertà, Hosting Gestito Smart per WordPress e Hosting Gestito per WooCommerce per progetti più strutturati e Aruba Drive per archiviazione e gestione dei tuoi file nel cloud.

Ma sono solo alcuni tra i tanti servizi e pacchetti che puoi attivare con questo codice speciale. Si tratta quindi di un'opportunità da cogliere per dare forma e concretezza al tuo progetto digitale, con pacchetti completi di servizi professionali con uno sconto incredibile. Usa il codice BLACKHOSTING25 nel riepilogo dell’ordine per avere il 70% di sconto immediato sui servizi che avrai scelto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.