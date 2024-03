Aruba Hosting: crea il tuo sito con WordPress ad un prezzo SHOCK

Aruba Hosting è un servizio di hosting web offerto dalla stessa Aruba, una delle principali aziende italiane nel settore dell'hosting e dei servizi internet e in particolar modo, oggi, segnaliamo la possibilità di accaparrarsi un servizio di hosting WordPress a soli 19,90€.

Con Aruba hai tutti i servizi di Hosting WordPress a 19,90€!

Con il servizio Hosting WordPress offerto da Aruba, hai la possibilità di creare e gestire il tuo sito web in totale autonomia e con facilità. WordPress è il sistema più diffuso al mondo per la creazione di siti web, e con questo servizio hai tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare il tuo progetto online.

Grazie alla preinstallazione di WordPress, non devi preoccuparti di configurare manualmente il sistema: puoi iniziare a sviluppare il tuo sito immediatamente. Avrai accesso a una vasta gamma di temi e plugin che ti consentono di personalizzare il tuo sito secondo i tuoi gusti e le tue esigenze.

Il piano include anche un Certificato SSL DV preinstallato, emesso da Actalis, che assicura che il tuo sito sia raggiungibile tramite il protocollo di comunicazione sicura HTTPS. Ciò significa che i dati scambiati tra il tuo sito e i visitatori sono crittografati e protetti.

Per garantire la sicurezza del tuo sito, Aruba fornisce controlli di sicurezza avanzati che vengono automaticamente attivati ogni giorno. Questi strumenti aiutano a proteggere il tuo sito da minacce online e a mantenere i tuoi dati al sicuro. Inoltre, i Data Center sono progettati per garantire la massima sicurezza e affidabilità per i tuoi dati

