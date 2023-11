Aruba Hosting continua il Black Friday con sconti extra del 60%

Aruba Hosting è il servizio di web hosting con svariati servizi, che offre ai propri utenti un dominio gratuito per registrare il proprio sito. Di base questa piattaforma propone tre piani, con prezzi scontati a partire da 7,99 euro per il piano base. Se questo non fosse già abbastanza, dovresti sapere che l’azienda ha deciso prolungare gli sconti del Black Friday e del Cyber Monday ancora per una settimana. Fino al 4 dicembre 2023, puoi infatti approfittare delle varie offerte di Aruba Hosting, con un ulteriore sconto del 60%, anche sui prodotti già scontati. Per sfruttare la promozione ti basterà infatti inserire il codice sconto “BLACKFRIDAY60” in fase d’acquisto. La promozione sarà valida per 12 mesi. Una volta terminata, il prezzo tornerà quello originario.

Aruba Hosting: sito con WordPress a meno di 10 euro per il primo anno

Con Aruba Hosting puoi ad esempio acquistare un hosting WordPress all’incredibile prezzo di 7,96 euro + IVA per il primo anno. Aruba applica infatti uno sconto del 60% all’attuale prezzo promozionale di 19,90 euro + IVA. Al termine dei 12 mesi, il costo dell’hosting sarà di 39 euro l’anno. Con l’hosting WordPress, oltre al dominio gratuito, avrai anche 5 caselle e-mail da 1 GB POP3/IMAP, Certificato SSL DV per far sì che il tuo sito rispetti il protocollo HTTPS e il CMS WordPress preinstallato con svariati temi e plugin. Inoltre, il sito che creerai avrà sempre tempi di caricamento rapidi, grazie all’HiSpeed Cache, e spazio web e traffico illimitati.

Questo servizio di hosting protegge il tuo spazio web da attacchi malevoli grazie a sistemi di Intrusion Detection (IDS) e anti-DDoS. Inoltre, Monitora i software e i relativi plugin, rimuovendo automaticamente i principali malware noti. Infine, il backup automatico dello spazio web ti proteggerà sempre dal rischio di perdita dei dati. Se dovesse presentarsi qualsiasi tipo di problema, potrai contattare l’assistenza tecnica del servizio disponibile 24/7. Passa ad Aruba Hosting e inizia subito a creare la tua nuova vetrina online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.