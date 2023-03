Aruba Fibra: Voucher MISE con SCONTI fino a 2500€

Con Aruba è possibile usufruire del Voucher MISE statale per te che hai una Partita IVA e intendi attivare la Fibra.

Aruba Fibra: risparmia da subito grazie al MISE

Aruba Fibra è l'offerta pensata per i Professionisti che intendono risparmiare sulla connessione internet. In questo caso, lo stato offre uno sconto massimo pari a 2.500 euro. Vediamo quali promozioni sono disponibili:

Fibra Aruba PRO XL: questa tariffa è anche quella con il maggiore sconto applicato. Nello specifico prevede internet senza limiti fino a 2.5 Gigabit/s in download e 1 Gigabit/s in upload , chiamate illimitate verso tutti i numeri sia di rete fissa che di rete mobile di tutta Italia, indirizzi IPv4 e 6 di tipo statico inclusi nel prezzo, l'assistenza prioritaria disponibile senza sosta h24 e molto altro ancora. Il voucher inserito da Aruba è di 2000 euro che vengono spalmati per 36 mesi .

Fibra Aruba PRO: la seconda proposta offre internet illimtiato in FTTH, chiamate senza limiti in Italia, Modem Wi-Fi 6 in comodato d'uso, indirizzi IPv4 e IPv6 statici e l'assistenza dedicata tramite chat disponibile a qualsiasi ora del giorno. In questo caso, lo sconto è pari a 500€ per 18 mesi.

Bonus MISE: costi ed altro

L'attivazione della Fibra col contributo stanziato dal Governo può essere richiesta ONLINE. Non ci sono costi iniziali, nemmeno per le richieste di attivazione nelle cosiddette Aree C&D oppure in caso di migrazione da altro gestore.

Inoltre, è previsto un contributo fisso in caso di recesso che ammonta a soli 16,40 euro + IVA.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.