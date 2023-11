Aruba Fibra ti fa correre veloce verso il Black Friday: scopri le incredibili promozioni

Manca poco al Black Friday, e per l’occasione Nicolò Bulega, recentemente incoronato campione del mondo Supersport 2023, ha condiviso la sua esperienza nell'utilizzo della Fibra Ottica di Aruba per ottimizzare le prestazioni durante le corse.

Aruba, riconosciuto come leader in termini di "Top Qualità - Prezzo" nei servizi di connettività in Italia, sta offrendo promozioni esclusive durante questo periodo.

Le imperdibili offerte di Aruba Fibra per il Black Friday

La Fibra Ottica di Aruba non solo garantisce una connessione senza limiti 24 ore su 24 in Fibra FTTH, ma introduce anche un servizio unico chiamato Sto&Go!

Questa opzione esclusiva consente agli utenti di mettere in pausa la connessione per un mese all'anno, ideale per coloro che programmano viaggi o necessitano di una pausa temporanea senza dover pagare l'abbonamento mensile.

Durante il Black Friday, Aruba presenta due offerte vantaggiose. La prima, al costo di 17,69 euro al mese per i primi sei mesi, offre una connessione senza limiti fino a 1 Gigabit al secondo in download e 300 Megabit al secondo in upload, indirizzo IPv6 statico, assistenza tramite chat e zero costi iniziali.

Questa offerta esclude il modem, e dopo il periodo promozionale, il prezzo passa a 26,47 euro. La seconda tariffa, che ha un costo di 19,89 euro al mese per i primi 6 mesi e successivamente a 29,90 euro, offre internet illimitato (modem compreso) e chiamate dal fisso senza limiti verso qualsiasi numero nazionale, assicurando un pacchetto completo per le esigenze di connettività domestica.

Le offerte sono attivabili online entro il 22 aprile 2024 per la prima e quattro giorni dopo per la seconda, permettendo agli utenti di approfittare di queste promozioni durante il periodo del Black Friday.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.