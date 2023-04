Aruba Fibra: sconto con Bonus MISE per Partita IVA

Aruba offre in queste ore due soluzioni per chi possiede la Partita IVA e intende usufruire del Bonus Internet che viene erogato dal MISE per attivare la Fibra nella propria attività.

Aruba Fibra: ecco i dettagli delle PROMO

Grazie al Bonus Internet messo a disposizione per le Aziende e per chi possiede la Partita IVA è possibile avere un risparmio massimo pari a 2500 euro. Le due soluzioni che offre questo provider sono le seguenti:

Fibra Aruba PRO XL: la prima promozione ha uno sconto spalmato nei 36 mesi di 2000 euro e prevede internet illimitato fino a 2.5 Gigabit al secondo in download e 1 Gigabit al secondo in upload , chiamate senza limiti verso numeri nazionali sia fissi che mobili di qualsiasi operatore, Modem Wi-Fi 6 incluso, indirizzi IPv4 e IPv6 statici e un'assistenza efficiente sempre disponibile. Il tutto per soli 12,21 euro mensili per ben 36 mensilità.

la prima promozione ha uno sconto spalmato nei 36 mesi di 2000 euro e prevede internet illimitato fino a in e in , verso numeri nazionali sia fissi che mobili di qualsiasi operatore, Modem Wi-Fi 6 incluso, indirizzi e e un'assistenza efficiente sempre disponibile. Il tutto per soli per ben 36 mensilità. Fibra Aruba PRO: la promo seguente prevede sempre internet senza limiti in FTTH con chiamate illimitate verso fissi e mobili di qualsiasi gestore in tutta Italia, Modem in comodato d'uso gratuito con gli indirizzi IPv4 e IPv6 di tipo statico inclusi nel prezzo mensile. Tutto questo ad un prezzo scontato di 6,21 euro al mese per 18 mesi.

Costi ed altro

Le due soluzioni non prevedono alcun costo iniziale da sostenere per l'attivazione della Fibra. Questo vale anche per le Aree Bianche.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.