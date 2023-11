Aruba Fibra è sicuramente una promozione davvero interessante sia per la tecnologia di rete messa a disposizione dal provider sia per il fatto che non è previsto alcun costo di attivazione.

Il fornitore di servizi internet ti offre la migliore velocità disponibile nella tua zona. Se dunque sei coperto dalla FTTH "Fiber To The Home" puoi navigare ad una velocità in download fino a 2,5 Gbps e in upload fino a 1 Gbps.

Aruba Fibra: ecco la promozione per te

La PROMO che ti permette di avere la connessione senza limiti a casa in FTTH è disponibile per 6 mesi a 17,69 euro ogni mese.

La tariffa offre:

Nessun costo di attivazione o migrazione: con Aruba non paghi alcun contributo iniziale.

Esci quando vuoi con 20 euro: se non ti trovi bene oppure intendi cambiare per qualsiasi motivo non dovrai pagare alcuna penale ma soltanto una ventina di euro.

Metti la fibra in pausa con Stop&Go!: con questo fornitore puoi "stoppare" il pagamento del canone per 30 giorni consecutivi ogni anno. Utile ad esempio se vai in vacanza e non utilizzi per quel periodo la connessione.

Indirizzo IPv6 statico: incluso nel prezzo.

Assistenza e chat H24 : operatori preparati sempre a disposizione 7 giorni su 7.

: operatori preparati sempre a disposizione 7 giorni su 7. 70% di sconto su Aruba Drive: con la Fibra hai uno sconto considerevole sul servizio in cloud che ti permette di archiviare in sicurezza i tuoi files senza limiti.

Inoltre, con questa tariffa, ci sono anche dei servizi aggiuntivi. Vediamoli assieme:

Router Wi-Fi a noleggio : se scegli l'offerta a 17,69 euro non hai il Modem incluso. Puoi aggiungerlo a 2,20 euro mensili .

: se scegli l'offerta a 17,69 euro non hai il Modem incluso. Puoi aggiungerlo a . Chiamate illimitate verso fissi e mobili: l'opzione è richiedibile a 4 euro al mese .

verso fissi e mobili: l'opzione è richiedibile a . Indirizzo IPv4 statico : puoi richiedere di attivarlo a soli 4 euro ogni mese .

: puoi richiedere di attivarlo a soli . Download fino a 2,5 Gbps : upgrade disponibile a 7 euro aggiuntivi .

fino a : upgrade disponibile a . Upload fino a 1 Gbps: puoi aggiungere quest'opzione a 2€ al mese.

Costi ed altro

La tariffa in questione è valida fino al 22 Aprile 2024.

