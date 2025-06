Aruba Fibra: connessione ultraveloce al prezzo più basso

Aruba accompagna la trasformazione digitale del nostro Paese ormai da oltre trent'anni. Dall'analogico all'ultra fibra, oggi questo servizio propone soluzioni internet pensate per adattarsi a ogni tipo di abitazione e di lavoro, con un occhio sempre attento al rapporto qualità-prezzo.

E anche quest'anno si conferma tra i migliori del suo genere: secondo le principali classifiche di settore, è tra le scelte più vantaggiose sul mercato, anche grazie all'offerta promozionale di 17,69 € al mese per i primi 6 mesi.

Fibra FTTH autentica, prestazioni al top: ecco Aruba

Le connessioni Aruba sono basate sulla tecnologia FTTH (Fiber To The Home), che porta la fibra ottica direttamente all'interno della tua abitazione o ufficio, garantendo massima stabilità e velocità. Il piano base consente di navigare fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload, ma per chi ha esigenze professionali o gaming avanzato è possibile arrivare fino a 10 Gbps.

L'attivazione, poi, è gratuita, anche nelle cosiddette aree bianche. E si può disdire in qualsiasi momento con un massimo di 20 € di costi di recesso. Le offerte disponibili sono pensate per tutte le tasche ed esigenze:

Aruba Fibra Base : perfetta per chi ha già un router, offre una connessione potente a un prezzo contenuto, con promo da 17,69 €/mese per 6 mesi ;

: perfetta per chi ha già un router, offre una connessione potente a un prezzo contenuto, con promo da ; Aruba Fibra All-In : include modem Wi-Fi e chiamate illimitate, ideale per famiglie numerose o chi lavora da casa;

: include modem Wi-Fi e chiamate illimitate, ideale per famiglie numerose o chi lavora da casa; Aruba Fibra PRO: pensata per aziende e professionisti poiché offre IP statico, banda minima garantita e fino a 4 linee voce a partire da 33,89 €/mese.

A ciascun piano è possibile aggiungere servizi extra, tra cui assistenza tecnica domestica,IP statico opzionale e persino l'Xbox Game Pass per i gamers più accaniti.

Attivarla, è semplice e si può fare tranquillamente online. Il servizio clienti è attivo 24/7 e interamente basato in Italia. Inoltre, grazie al progetto Piano Italia 1 Giga, anche i piccoli comuni possono finalmente accedere alla fibra ultraveloce. Occhio anche all'ambiente: le infrastrutture Aruba funzionano interamente con energia da fonti rinnovabili e certificata tramite Garanzia di Origine.

Approfittane il prima possibile: scopri l'intera gamma di offerte sul sito ufficiale di Aruba e risparmia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.