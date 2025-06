Aruba Fibra: la connessione ultraveloce a partire da 17,69 €

Fibra vera, prestazioni vere

La tecnologia FTTH (Fiber To The Home) garantisce una connessione diretta, stabile e velocissima. Le offerte base consentono di navigare fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload, con possibilità di upgrade fino a 10 Gbps per i più esigenti. L’attivazione è gratuita anche nelle aree bianche e la disdetta può essere effettuata in qualsiasi momento con una spesa massima di 20 €.

Tre offerte per ogni esigenza

Fibra Aruba Base : da 17,69 € al mese (per 6 mesi), senza router incluso. Ideale per chi ha già un modem e cerca una connessione veloce e conveniente.

Fibra Aruba All-In : include router Wi-Fi e chiamate illimitate, perfetta per le famiglie e lo smart working.

Fibra Aruba PRO: pensata per i professionisti, offre indirizzo IPv4 statico, banda minima garantita e fino a 4 canali voce, a 33,89 € al mese.

Tutte le offerte sono soggette a copertura e possono essere personalizzate con servizi aggiuntivi come la protezione web, l’assistenza casa, l’indirizzo IP statico e persino il Game Pass Xbox.

Semplicità, flessibilità, innovazione

Aruba offre un’esperienza totalmente digitale, dall’attivazione all’assistenza, garantendo un servizio clienti attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tutto dal territorio italiano. Grazie all’iniziativa Piano Italia 1 Giga, anche le aree meno coperte possono oggi accedere alle prestazioni della fibra.

In più, se porti un amico, ricevi 15 € di sconto per ogni nuova attivazione. E se attivi la fibra nei 183 comuni selezionati da Open Fiber, ottieni un voucher da 100 € da spendere su Amazon, Q8 o MediaWorld.

Una fibra sostenibile

Aruba non è solo velocità. L’infrastruttura è alimentata da energia proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili, certificata dalla Garanzia di Origine. Una scelta che unisce efficienza tecnologica e rispetto per l’ambiente.Per conoscere l'offerta completa di Aruba Fibra clicca qui.