Aruba Fibra: connessione ultraveloce a soli 17,69€/mese

Chi è alla ricerca di una connessione internet stabile e veloce può approfittare dell'attuale promozione di Aruba Fibra, che offre navigazione fino a 1 Gbps a soli 17,69€ al mese per i primi 6 mesi, invece di 24,90€.

L’attivazione è completamente gratuita e il servizio è personalizzabile con opzioni aggiuntive per adattarsi alle esigenze di ogni utente. Per verificare la copertura e attivare la promo basta andare sul sito di Aruba.

I vantaggi di Aruba Fibra

Aruba Fibra garantisce una connessione affidabile e flessibile, con diverse funzionalità esclusive che la rendono una delle migliori offerte del momento:

Nessun costo di attivazione , anche per chi vive nelle aree bianche o sta migrando da un altro operatore;

, anche per chi vive nelle o sta migrando da un altro operatore; Massima libertà di recesso : se il servizio non serve più, è possibile disdire in qualsiasi momento con una spesa di soli 20 euro ;

: se il servizio non serve più, è possibile con una spesa di soli ; Assistenza clienti sempre disponibile : il team di Aruba offre supporto H24 , con operatori che rispondono direttamente dall'Italia;

: il team di Aruba offre , con operatori che rispondono direttamente dall'Italia; Stop&Go per mettere in pausa la fibra : perfetto per chi viaggia spesso, permette di sospendere il servizio per 30 giorni consecutivi ogni anno , risparmiando sul canone;

: perfetto per chi viaggia spesso, permette di , risparmiando sul canone; Programma "Porta un Amico": attivando Aruba Fibra si riceve un codice sconto di 15€, che può essere condiviso con amici e familiari. Per ogni attivazione effettuata con il codice, entrambi riceverete uno sconto di 15€ sul canone.

L’attivazione è semplice e veloce: basta verificare la copertura sul sito ufficiale di Aruba e completare l’ordine online. Il prezzo speciale di 17,69€ al mese è valido per i primi 6 mesi, dopodiché il canone passa a 24,90€ al mese.

Grazie alla sua fibra ultraveloce fino a 1 Gbps, all'assenza di costi di attivazione e alle funzioni extra come Stop&Go, Aruba Fibra rappresenta una soluzione smart e conveniente per chi desidera una connessione performante senza vincoli. Approfitta ora dell’offerta a 17,69€ al mese per 6 mesi e inizia subito a navigare alla massima velocità.

