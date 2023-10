Aruba Fibra: attivala ora e ottieni uno sconto sul cloud illimitato

Aruba Fibra è nuovamente in promozione con un'offerta davvero interessante. L'ultimo piano include infatti, oltre la connessione ad alta velocità FTTH (Fiber To The Home), uno sconto per un cloud con spazio illimitato, che permette di archiviare e condividere i propri file.

Il piano non ha costi di attivazione ed è scontato 19,89€, anziché 29,90€. La promo è valida fino al 30 ottobre.

Aruba Fibra: l'offerta che vi regala anche un cloud illimitato

Il piano in offerta di Aruba Fibra include un router Wi-Fi in comodato d'uso e chiamate nazionali illimitate con velocità massima di 1Gbps in download. Tra i servizi aggiuntivi a pagamento, è possibile aumentare ulteriormente la velocità a 2,5Gbps in download e 1Gbps in upload, oppure ottenere un indirizzo IPv4 statico, utile per alcune esigenze di rete.

L'offerta include uno sconto del 70% su Aruba Drive, un cloud illimitato dove memorizzare file e documenti, per ricondividerli in sicurezza con chiunque.

Aruba Fibra non ha alcun costo di attivazione aggiuntivo, anche se vi trovate in area bianca. In queste zone assicura inoltre standard elevati di velocità, garantendo fino a 500Mbps. Potete cambiare operatore quando volete con soli 20€ di penale, disdicendo in qualsiasi momento. Avete inoltre 1 mese di tempo per chiedere un rimborso, se ci ripensate, vi verrà restituito in 5 giorni lavorativi tutto quello che avete speso.

Potete anche fermare la fibra nei giorni in cui non la usate, come nei periodi di vacanza o quando siete fuori sede. Basterà programmare una pausa di 30 giorni consecutivi ogni anno con il servizio Stop&Go direttamente dall'area clienti. L'intero periodo vi verrà scalato dalla bolletta e riceverete un messaggio all'inizio e alla fine dello stop programmato.

Attivare Aruba Fibra è facile. Basta verificare la copertura nella pagina dedicata e fissare un appuntamento in un giorno da voi scelto. Un tecnico verrà a casa vostra per installare la rete e il router Wi-Fi, dandovi la possibilità di iniziare a navigare da subito.

