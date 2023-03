Aruba Bonus Fibra: RISPARMIA fino a 2500€

Aruba come altri gestori offre la possibilità di avere il Bonus Fibra del MISE con un risparmio che può arrivare fino ai 2500€ se hai la Partita IVA.

Aruba Bonus Fibra: ecco come aderire al Voucher del MISE

Le promozioni per chi ha la Partita IVA sono ben due ed entrambe offrono la possibilità di avere il voucher del Ministero per lo Sviluppo Economico. Il buono può far risparmiare fino a 2.500 euro grazie ai bonus di fascia B e C. Vediamo le tariffe disponibili:

Fibra Aruba PRO XL: la prima offerta offre internet illimitato fino a 2.5 Gigabit al secondo in download e 1 Gigabit/s in upload , chiamate senza limiti verso tutti i numeri mobili e fissi in tutta Italia, indirizzi IPv4 e IPv6 statici e l'assistenza gratuita compresa 24 ore su 24. Il tutto per 12,21 euro al mese per 36 mesi.

Costi ed altro

L'attivazione della Fibra di Aruba è completamente GRATIS. Questo contributo iniziale è lo stesso anche per le attivazioni nelle Aree Bianche.

