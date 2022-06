Arrivano i Domestika Days: sconto del 10% per gli iscritti

Tutto pronto per il Domestika Days: a partire dal prossimo 7 giugno, una settimana di contenuti gratis e sconti esclusivi per tutti gli utenti della piattaforma. Si tratta di uno degli appuntamenti online più importanti per l'intera community creativa, dopo l'enorme successo dell'edizione 2021 che ha visto più di tre milioni di utenti utilizzare almeno una delle risorse disponibili. Tutti gli utenti che si registreranno all'evento – puoi farlo cliccando questo link – riceveranno inoltre uno sconto extra del 10% da utilizzare durante il Domestika Days. Il coupon ti verrà inviato via e-mail.

Cos'è Domestika e cosa offre?

Domestika è una tra le più ampie community creative del web. Qui si radunano i migliori esperti, che condividono le proprie conoscenze e abilità attraverso corsi online professionali. Tutti gli insegnanti sono scelti con estrema cura e assicurano un'esperienza di apprendimento di alta qualità. Sono milioni gli utenti che fanno parte della community di Domestika e usufruiscono dei corsi presenti sulla piattaforma per sviluppare le proprie competenze sia in campo creativo che non.

Illustrazione, marketing & business, craft, fotografia e video, design, 3D e animazione, architettura e spazi, web & app design, calligrafia e tipografia, scrittura, moda, musica e audio: queste sono le dodici categorie tematiche tra cui scegliere. Tutti i corsi sono al 100% online, on-demand e a tempo illimitato. Ciò significa che non vi è alcuna data di scadenza e possono essere visualizzati in qualsiasi momento, seguendo il tuo ritmo, dove vuoi e quante volte vuoi. Ogni corso prevede un progetto finale, testi esplicativi, esercitazioni, risorse aggiuntive e un forum interno dove insegnante e studenti possono interagire tra loro. Al termine delle lezioni verrà assegnato un attestato di partecipazione.

Mancano tre giorni al Domestika Days: iscriviti a questo link per ottenere uno sconto extra del 10% da utilizzare nel corso della settimana promozionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.