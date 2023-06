Armbian 23.05: arrivata l'edizione basata su Debian 12 “Bookworm”

l team di sviluppatori della distribuzione Armbian, sistema Linux dedicato alle architetture hardware ARM, ha reso noto alla propria community di utenti ed appassionati, tramite un post pubblicato sul blog ufficiale del progetto, la disponibilità di una nuova stable release. Armbian 23.05 è la prima edizione della distribuzione ad essere basata sui pacchetti software presenti nei repository di Debian 12 “Bookworm”, ovvero la futura major release della "distribuzione universale" che attualmente si trova ancora nel ramo testing in fase di freature freeze.

Ecco quanto dichiarato dai developer in merito alla transizione a Debian 12:

"Il nuovo framework di librerie e pacchetti è stato realizzato in questi tre anni di lavori di sviluppo. Durante tale periodo abbiamo combinato la nostra decennale esperienza con Linux e gli embedded system con le ultime tecnologie che sono emerse di recente. Abbiamo quindi raccolto tutte le nostre conoscenze ed esperienze in modo tale da creare qualcosa di veramente eccezionale per i nostri utenti per l'intera community Linux."

Proprio grazie a tale novità è stato possibile per i coder adottare Linux 6.1 LTS (Long Term Support) ovvero l'edizione più recente del kernel del Pinguino con supporto a lungo termine.

Linux 6.1 LTS garantisce agli utenti di Armbian 23.05 diverse feature di rilievo come ad esempio: il supporto all'AMD Platform Management Framework e alle nuove GPU (Graphics Processing Unit) di Intel serie Arc e ai modelli più recenti delle schede video AMD Radeon. Sempre in tale release è reperibile il supporto per il tiling window manager i3. Si tratta del quarto "ambiente grafico" ufficialmente supportato da Armbian. i3 offre tutta una serie di tool ed utility che consentono di gestire ogni tipologia di workflow anche su hardware datato.

Armbian 23.05 gode di una versione basata su Ubuntu 22.04 LTS "Jammy Jellyfish". I programmatori hanno rimosso da tale edizione tutti i riferimenti ad Ubuntu Pro. Dal punto di vista "hardware" Armbian 23.05 va a migliorare il supporto per una grossa pletora di device ARM tipo: Banana Pi BPI-M5, Raspberry Pi 4, Odroid M1, NanoPi R6S / R6C e NanoPi R4SE.