Armbian 23.02: implementato Linux 6.1 LTS

Il team di coder della distribuzione Armbian, sistema Linux dedicato alle architetture hardware ARM, ha annunciato alla propria community di utenti ed appassionati la disponibilità di una nuova release del progetto. Armbian 23.02 arriva dopo due mesi e mezzo di sviluppo dalla precedente edizione, ovvero Armbian 22.11, ed implementa una serie di novità di rilievo, come ad esempio Linux 6.1 LTS (Long Term Support). Tale edizione del kernel del Pinguino integra diverse feature interessanti come il supporto all'AMD Platform Management Framework, che garantisce dei miglioramenti prestazioni con una serie di CPU (Central Processing Unit) AMD.

Oltretutto Linux 6.1 LTS gode di una pletora di upgrade inerenti allo stack dei driver per le GPU (Graphicas Processing Unit). È stato infatti implementato il firmware delle schede video Intel Arc oltre che per diversi modelli di chip AMD Radeon. Inoltre grazie al nuovo modulo software MGLRU, ideato per consentire una migliore page reclamation code, sono stati velocizzate numerose tipologie di task e workload.

Armbian 23.02 viene distribuita in due edizioni, una basata su Debian 11 “Bullseye” mentre l'altra su Ubuntu 22.04 LTS "Jammy Jellyfish". Inoltre viene garantito il supporto iniziale alle future stable relaese di questi due sistemi ovvero: Ubuntu 23.04 "Lunar Lobster", in arrivo il mese prossimo, che a Debian 12 "Brookworm", che invece è prevista entro la fine del 2023.

Armbian 23.02 migliora il supporto per un vasto set di board ARM come: Orange Pi R1 Plus LTS, ROCK Pi S, Rockchip64 NanoPI NEO3, ROCK Pi 4, Raspberry Pi 3, NanoPi R2S e Banana Pi BPI-M2 Pro. Inoltre sono stati implementati nuovi driver per i chip delle schede wireless, ovvero gli 882xbu dedicati alle periferiche con chip RTL8812BU e RTL8822BU.

In Armbian 23.02 è presente anche il completo supporto a Waydroid, un componente software capace di far avviare gli applicativi Android all'interno di un sistema di container, e a numerosi HID game controller di varia tipologia.