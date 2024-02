Aria PIU' SANA a casa con il Purificatore Philips: oggi è tuo a MINI PREZZO

Con la primavera alle porte, comincia inevitabilmente il periodo nero per i soggetti allergici. Per contrastare il problema e respirare aria sana e pulita a casa, ti consigliamo il Purificatore d'aria 600 Series Philips. Oggi è disponibile su Amazon a soli 84 euro con uno sconto del 6%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfittane il prima possibile, l'offerta è a tempo limitatissimo!

Tutte le funzionalità del Purificatore d'aria 600 Series Philips

Il Purificatore d'aria 600 Series Philips purifica a fondo ambienti fino a 44 metri quadrati, quindi è adatto a case o uffici anche molto grandi.

Con un CADR di 170 m3/h, il suo potente flusso d'aria pulisce l'aria in pochi minuti rimuovendo particelle come PM2,5, pollini, polvere, virus e altri agenti inquinanti. Il dispositivo rimuove il 99,97% delle particelle anche minuscole: la tecnologia NanoProtect HEPA, infatti, intrappola gli agenti inquinanti e utilizza una carica elettrostatica per attirarli, pulendo l'aria fino a 2 volte in più rispetto ai tradizionali filtri HEPA H13.

Il purificatore è a basso consumo energetico: funziona a una potenza massima di 12 W ed è stato progettato per ridurre al minimo il consumo di energia senza compromettere la purificazione dell'aria. In più il funzionamento è ultra silenzioso: in modalità Sleep funziona solo a 19 dB (3), e la luce del display digitale viene attenuata per ridurre al minimo i disturbi della luce.

Le dimensioni compatte e il design elegante lo rendono il complemento perfetto per qualsiasi spazio e, collegandolo all'app Philips Air+, potrai accenderlo e spegnerlo da remoto, regolare le impostazioni di velocità e monitorare lo stato del filtro.

Oggi il Purificatore d'aria 600 Series Philips è disponibile su Amazon a soli 84 euro con uno sconto del 6%. Approfitta il prima possibile dell'offertona, hai a disposizione ancora poche ore!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.