Aria più pura e sana al 54% DI SCONTO: il purificatore d'aria portatile è IN OFFERTA

Il mini purificatore d'aria fotocatalitico è un dispositivo incredibilmente utile per mantenere l'aria che respiriamo pulita e fresca. Con il suo piccolo design e l'alloggiamento in alluminio, si adatta facilmente a qualsiasi ambiente. Puoi usarlo in ufficio, in camera da letto, in auto o anche in camper.

La sua magia risiede in un sistema di purificazione dell'aria a 3 strati: prima, un filtro EPA classe E12 cattura batteri, polvere e sostanze nocive, poi la fotocatalisi UV-A si occupa di batteri e virus, infine, c'è un generatore di ioni per un'aria ancora più pulita. È facile da usare, basta collegarlo tramite USB, e puoi persino alimentarlo con una power bank. Funziona silenziosamente, quindi non disturba, ed è ideale per spazi fino a 10 metri cubi. Inoltre, il filtro è sostituibile, quindi puoi mantenerlo efficace nel tempo. Con questo straordinario device, puoi goderti un ambiente più salutare, privo di odori e allergeni, ovunque tu sia.

Amazon, dunque, mette in offerta un mini purificatore d'aria portatile e lo fa applicando un maxi sconto del 54% per un prezzo finale di 29,99€.