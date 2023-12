Argina i muri e gli ostacoli e ottieni il Wi-Fi in tutta la casa con il Ripetitore TP-Link in OFFERTA

I ripetitore Wi-Fi sono strumenti molto utili per ampliare la potenza della rete e della copertura all'interno di stanze e/o ambienti poco coperti da questo punto di vista; oggi su Amazon l'extender TP-Link è in sconto del 22% per un costo finale di 34,99€.

Il ripetitore Wi-Fi TP-Link è in sconto su Amazon

Il ripetitore TP-Link si distingue nel campo delle reti wireless grazie alle prestazioni avanzate e una serie di funzionalità all'avanguardia. Questo dispositivo opera secondo gli standard di comunicazione wireless 802.11a/b/g/n/ac, garantendo una connessione versatile e compatibile con una vasta gamma di dispositivi. Elimina efficacemente i punti morti, offrendo una copertura affidabile in tutte le aree della tua casa o dell'ufficio. Grazie alla tecnologia doppia fascia, il TP-Link raggiunge una velocità di trasferimento dati di 1167 Megabit al secondo, con 300 Mbps sulla banda a 2.4 GHz e 867 Mbps sulla banda a 5 GHz. Questa dualità di bande assicura una connessione più veloce e stabile per tutte le tue esigenze di navigazione online, streaming e giochi. Il pratico indicatore della potenza del segnale facilita il posizionamento ottimale del dispositivo, garantendo una copertura uniforme in tutte le direzioni. La semplicità di configurazione è garantita dal tasto WPS, che consente una configurazione rapida e senza complicazioni. Inoltre, il controllo del dispositivo è reso facile attraverso l'app Tether o l'interfaccia web, mettendo il potere di gestire la tua rete direttamente nelle tue mani. Con la modalità AP integrata, il TP-Link offre anche la possibilità di estendere la rete cablata, consentendo una connessione senza soluzione di continuità tra i dispositivi wireless e quelli cablati. Acquista il ripetitore Wi-Fi TP-Link a 34,99€ su Amazon Amazon oggi applica uno sconto del 22% sul ripetitore Wi-Fi TP-Link per un prezzo finale di soli 34,99€. Approfittane subito!

