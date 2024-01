Argina gli ostacoli e potenzia la tua rete WiFi con il Ripetitore Xiaomi al 20% DI SCONTO

Xiaomi è un'azienda versatile e che riesce spesso ad offrire un ottimo rapporto qualità-prezzo nei suoi prodotti. Oggi, su Amazon, il ripetitore WiFi Xiaomi viene scontato del 20% per essere poi venduto a 24€.

Ripetitore WiFi Xiaomi ad un prezzo scontatissimo

Lo Xiaomi Mi WiFi Range Extender AC1200 è una soluzione avanzata per estendere la copertura della tua rete WiFi, garantendo connessioni affidabili e veloci in entrambe le bande di frequenza. Con uno standard di comunicazione wireless 802.11ac e una velocità di trasferimento dati fino a 1200 Megabit al secondo, questo range extender opera su entrambe le bande, 2.4 GHz e 5 GHz, per eliminare le zone non coperte dalla rete WiFi.

Il dispositivo presenta una classe banda di frequenza doppia, fornendo così una connessione più efficiente e adatta a diverse esigenze di connettività. Il design elegante e moderno in nero si integra facilmente in qualsiasi ambiente.

Un vantaggio chiave del Mi WiFi Range Extender AC1200 è l'ingresso Ethernet veloce, che consente di collegare dispositivi cablati come TV, console di gioco o lettori di streaming direttamente alla rete, garantendo una connessione più affidabile e stabile.

L'indicatore di segnale intelligente del dispositivo offre una guida intuitiva per posizionarlo nel luogo ottimale, ottimizzando così l'efficienza della connessione. Inoltre, fornisce informazioni in tempo reale sul funzionamento del ripetitore, permettendo agli utenti di monitorare e ottimizzare le prestazioni della rete. La temperatura di funzionamento compresa tra 0-40 °C garantisce un utilizzo affidabile anche in diverse condizioni ambientali.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 20% sul ripetitore WiFi Xiaomi che viene venduto al costo finale di 24€. Approfittane subito!

