Ardour 7.3: arrivato il supporto a VST3 Multi-Bus

I coder di Ardour, noto DAW (Digital Audio Workstation) open source e multipiattaforma, hanno reso noto alla propria community di utenti ed appassionati, per mezzo di un articolo pubblicato sul sito ufficiale del progetto, la release della una nuova build del programma. Ardour 7.3 integra un grande set di novità di rilievo che vanno a migliorare e ad rendere più fluido il workflow dell'utente con questo applicativo. In buona sostanza Ardour è un programma dedicato al montaggio audio avanzato semi-professionale. Questo software permette quindi di registrare file audio multitraccia in tempo reale tramite le apposite periferiche connesse al computer. Il leader del progetto, Paul Davis, è famoso all'interno del panorama Linux per aver creato anche il server audio JACK (JACK Audio Connection Kit), componente software che viene sfruttato per garantire l'accesso a diverse funzionalità ad Ardour.

Ardour 7.3 arriva dopo più di un mese dal rilascio della precedente maintenance release, la 7.2, ed implementa il supporto al VST3 Multi-Bus con multipli I/O bus cosi da consentire agli instrument plugin di ottenere degli additional output dedicati. In tale edizione del programma è possibile reperire una UI (User Interface) aggiornata che è predisposta per la ricerca interna dei vari elementi.

Ardour 7.3 integra anche la funzionalità di reverse polarity dell'audio region oltre che della comodissima feature di annulla/ripeti all'interno della recording page. Inoltre è stata finalmente implementata anche la possibilità di usare direttamente il MIDI tracker sulla physical MIDI port.

Per quanto concerne invece le modifiche "sotto il cofano" è stato aggiunto il supporto alle AVX-512 x86 instruction per consentire un miglioramento delle performance generale. Tuttavia i developer del progetto ci tengono a precisare che la versione per Linux non include tale funzionalità, che sarà invece garantita solo con la futura stable release. Inoltre in Ardour 7.3 è stata inserita la possibilità di verificare i diversi channel configuration prima di proseguire con l'esportazione del file audio.