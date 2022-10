Ardour 7.0: introdotti i Clip Launching

I coder del progetto Ardour, noto DAW (Digital Audio Workstation) open source e multipiattaforma, hanno annunciato al proprio pubblico di utenti ed appassionati il rilasciato una nuova major release. Ardour 7.0 implementa una serie di migliorie e nuove funzionalità davvero interessanti ed innovative che consentono di migliorare la già buona user experience del programma. Ardour è sostanzialmente un software per il montaggio di audio avanzato. La sua funzione principale è appunto la registrazione sonora multitraccia in tempo reale. Il suo developer capo è Paul Davis, noto nel mondo FOSS (Free and Open Source Software) per aver sviluppato il famoso server audio JACK (JACK Audio Connection Kit), su cui si appoggia lo stesso Ardour per alcune funzioni basilari.

Una delle principali novità che troviamo in Ardour 7.0 è il supporto al clip launching, anche chiamato cues, che consente all'utente di sperimentare diverse combinazioni di loop e one-shot sample all'interno del progetto audio che si sta sviluppando. Tale feature ricorda da vicino il funzionamento di programmi commerciali come ad esempio Ableton Live.

I clip launching possono essere controllati tramite l'Ableton Push 2 surface, ovvero una control surface dedicata. Inoltre tramite Ardour 7.0 è possibile accedere ad una vasta libreria di loop audio di varia tipologia e formato, cosi facendo l'utente non deve per forza rivolgersi a repository esterni per eseguire il montaggio delle tracce.

In Ardour 7.0 possiamo reperire anche la nuova funzione chiamata clip sequencing, che consente in buona sostanza di eseguire una catalogazione delle diverse clip e di ordinarle in una determinato modo. Grazie a questa feature è possibile anche realizzare delle regole di "Cue Marker" con cui lanciare delle "scene audio" precise in un determinato lasso di tempo all'interno della timeline di editing.

Sempre in tale release è stata aggiunto il supporto per FFmpeg 5.0. Ardour 7.0 è disponibile per il download per Linux, Windows e macOS direttamente dal sito web ufficiale del progetto.