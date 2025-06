Archiviazione cloud sicura e senza abbonamenti? Si, con pCloud

Se sei stanco di ricevere avvisi di memoria piena sul tuo smartphone o computer, è arrivato il momento di passare al cloud. Con pCloud, puoi conservare tutti i tuoi file in uno spazio digitale sicuro, accessibile in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo, senza dover sacrificare la tua privacy.

In questo momento tutti i piani a vita di pCloud sono in super offerta. Basta effettuare un solo pagamento e avrai a disposizione questo strumento per sempre. Vediamo nel dettaglio come funziona e quali sono i vantaggi che offre.

pCloud si conferma uno dei migliori cloud storage in circolazione

pCloud è uno dei servizi di cloud storage più affidabili d’Europa, con sede in Svizzera, dove le normative sulla protezione dei dati sono tra le più severe al mondo. Tutti i tuoi file sono protetti da crittografia TLS/SSL, e grazie alla cifratura lato client, sei l’unico ad avere accesso alle tue informazioni più riservate.

Oltre alla sicurezza, pCloud ti garantisce accessibilità totale: tutti i tuoi file sono sempre a portata di mano, da smartphone, tablet o PC. E con il player integrato, puoi ascoltare la tua musica o guardare i video direttamente dal cloud, senza bisogno di scaricarli ogni volta.

pCloud include anche strumenti evoluti per la condivisione dei file, che ti permettono di collaborare facilmente anche con chi non ha un account. Puoi inviare documenti in modo protetto o consentire l’aggiunta di file da parte di terzi, mantenendo riservati tutti gli altri contenuti.

Una soluzione pensata per professionisti, creativi e chiunque voglia gestire i propri file in modo intelligente, efficiente e sicuro. Oggi puoi acquistare uno dei piani a vita approfittando di sconti straordinari, evitando abbonamenti mensili o costi ricorrenti. Un investimento una tantum per uno spazio cloud permanente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.