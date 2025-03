Archiviazione cloud sicura a partire da 2,99€ con Internxt

L'azienda di cloud storage Internxt ha lanciato una nuova promozione che consente di avere accesso ad uno spazio di archiviazione cloud sicuro a partire da 2,99 euro. Merito dello sconto del 70% su tutti i piani, inclusi quelli a vita, i più convenienti dal momento che richiedono un unico pagamento (a differenza dei piani annuali).

Internxt offre un ecosistema sicuro nel cloud, con servizi quali Drive, Meet, Mail, VPN, Antivirus e Send, più la crittografia post-quantistica e a conoscenza zero, oltre ad un codice open-source e verificato. Tutte caratteristiche, quelle appena citate, che pongono l'azienda con base a Valencia, in Spagna, nella lista dei migliori servizi di archiviazione cloud in Europa.

L'offerta di Internxt: 70% di sconto su tutti i piani

Se lavori come freelance, o gestisci una piccola attività imprenditoriale, sai bene quanto sia importante la gestione dei documenti. In questo Internxt può offrirti uno spazio cloud privato dove archiviare in modo sicuro documenti legali, fatture e contratti, il tutto con la garanzia della massima riservatezza grazie all'utilizzo della crittografia end-to-end.

Tornando all'offerta in corso sul sito ufficiale, ecco i prezzi dei piani annuali:

Essenziali : 1TB di archiviazione crittografata a conoscenza zero a 2,99 euro al mese invece di 9,99 euro (risparmi 83,90 euro l'anno)

: 1TB di archiviazione crittografata a conoscenza zero a 2,99 euro al mese invece di 9,99 euro (risparmi 83,90 euro l'anno) Premium : 3TB di archiviazione crittografata a conoscenza zero a 6 euro al mese invece di 19,99 euro (risparmi 167,90 euro l'anno)

: 3TB di archiviazione crittografata a conoscenza zero a 6 euro al mese invece di 19,99 euro (risparmi 167,90 euro l'anno) Definitivo: 5TB di archiviazione crittografata a conoscenza zero a 9 euro al mese invece di 29,99 euro (risparmi 251,90 euro l'anno)

Questi sono invece i prezzi dei piani a vita, tutti e tre scontati del 70%:

Essenziali : 1TB di archiviazione crittografata a conoscenza zero a 270 euro invece di 900 euro (pagamento unico)

: 1TB di archiviazione crittografata a conoscenza zero a 270 euro invece di 900 euro (pagamento unico) Premium : 3TB di archiviazione crittografata a conoscenza zero a 570 euro invece di 1.900 euro (pagamento unico)

: 3TB di archiviazione crittografata a conoscenza zero a 570 euro invece di 1.900 euro (pagamento unico) Definitivo: 5TB di archiviazione crittografata a conoscenza zero a 870 euro invece di 2.900 euro (pagamento unico).

Maggiori informazioni sono consultabili sul sito ufficiale Internxt.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.