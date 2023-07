Archiviazione cloud privata e sicura: ottieni 2TB di spazio scontati del 75%

Nell'universo di Internet il tema relativo alla privacy è paragonabile a quello del cambiamento climatico nella società di tutti i giorni. Ormai siamo connessi 24 ore su 24, la nostra vita è in rete, con tutti i pericoli che ne conseguono. A partire dalla sicurezza dei nostri dati e file personali.

Per mettere al sicuro foto, video, documenti di lavoro ecc., ti consigliamo di usare un servizio di archiviazione cloud che utilizzi un sistema di crittografia a conoscenza zero, in modo che sia soltanto tu ad avere accesso ai tuoi file. Tra questi uno dei migliori è Internxt, che in queste ore sta offrendo il piano da 2TB a 26,98 euro all'anno anziché 107,88 euro, per effetto di un maxi sconto del 75%.

Spazio cloud da 2TB criptato in sconto del 75% con Internxt

Internxt non può accedere ai tuoi file, foto o dati semplicemente perché adotta una crittografia a conoscenza zero in tutti i suoi piani. Ciò significa che soltanto gli utenti possono accedere ai loro dati privati.

Non solo, perché l'architettura di Internxt è stata realizzata in modo da frammentare i file caricati dagli utenti prima che vengano crittografati. Così facendo, i server di Internxt non conservano mai un file intero, ma unicamente un frammento crittografato che può essere decifrato soltanto dall'utente.

Per un ulteriore step di sicurezza, ogni piano del servizio di archiviazione cloud criptato Internxt consente di abilitare l'autenticazione a due fattori. Inoltre si può utilizzare Authy o un altro servizio 2FA per la creazione di un codice 2FA personale con lo stesso Internxt.

Scegli il piano da 2TB di Internxt per beneficiare di uno sconto del 75% per il primo anno. E se non sei soddisfatto del servizio, hai la possibilità di chiedere il rimborso gratuito entro 30 giorni dall'acquisto.

