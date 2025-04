Archiviazione cloud e sicurezza password con sconti fino al 69% grazie a pCloud

Se stai valutando l'acquisto di un servizio di archiviazione cloud per la famiglia, con funzionalità extra come la sicurezza delle password, ti segnaliamo la nuova offerta di Pasqua dell'azienda svizzera pCloud. I piani a vita sono in sconto fino al 69%, con Pass Family gratuito e prezzi a partire da 399 euro per il piano Family da 2TB.

L'offerta in corso si rivolge in particolare alle famiglie in cui sono presenti due o più persone che hanno la necessità di archiviare i propri file in luogo sicuro e gestire le password al meglio attraverso un potente password manager. I piani Family, così come il gestore di password Pass Family, sono utilizzabili da un massimo di cinque persone.

Perché scegliere pCloud

Gli svizzeri di pCloud si differenziano dagli altri servizi di archiviazione cloud concorrenti per diversi motivi. Il primo ha a che fare con la località della sede dell'azienda: la Svizzera. Perché è importante? Perché avendo sede nel Paese elvetico, pCloud deve rispettare una delle più severe leggi sulla privacy dei dati personali nel Vecchio Continente, a tutto vantaggio dunque degli utenti.

Il secondo motivo per cui scegliere pCloud riguarda la possibilità di acquistare un piano a vita, e dunque di pagare una sola volta per uno spazio cloud che dura per sempre. A lungo andare, tale opzione offre un sensibile risparmio rispetto ai piani di abbonamento annuali. E se te lo stai chiedendo no, i giganti del settore cloud, da Google ad Apple, non offrono questa tipologia di piani.

In ultimo, menzioniamo la nuova offerta di Pasqua: i piani Family sono disponibili al prezzo più basso dell'anno, ed in più è incluso gratis il password manager Pass Family.

E a proposito di prezzi, ecco il nuovo listino con gli sconti fino al 69%:

399 euro per il piano a vita Family 2TB (invece di 1.289 euro + Pass Family gratuito)

599 euro per il piano a vita Family 5TB (invece di 1.868 euro + Pass Family gratuito)

1.049 euro per il piano a vita Family 10TB (invece di 2.648 euro + Pass Family gratuito)

La promozione in corso è valida per un periodo limitato di tempo.

