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Archiviazione cloud e sicurezza delle password con sconti fino al 68%: la Pasqua di pCloud è super

La promozione attuale coinvolge i piani a vita di pCloud per la famiglia potenziati con lo strumento Pass Family.
Archiviazione cloud e sicurezza delle password con sconti fino al 68%: la Pasqua di pCloud è super
La promozione attuale coinvolge i piani a vita di pCloud per la famiglia potenziati con lo strumento Pass Family.
Federico Pisanu
Pubblicato il 6 apr 2026
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La nuova promozione di Pasqua del servizio di cloud storage svizzero pCloud consente di ottenere sconti fino al 68% sui piani a vita di archiviazione cloud per la famiglia e un password manager affidabile. I prezzi partono da 449 euro per il piano a vita Family che contiene uno spazio di archiviazione fino a 2 TB.

pCloud Family è la soluzione di archiviazione cloud per un massimo di cinque membri della stessa famiglia, strumento che permette di ottenere un controllo completo dei contenuti digitali sempre e ovunque. L’iniziativa in corso prevede inoltre lo strumento pCloud Pass Family, un password manager completo e sicuro compatibile con tutti i dispositivi.

Pagina offerta pCloud

pcloud offerta pasqua 2026

I prezzi dei piani pCloud Family a Pasqua

Ecco un riepilogo dei prezzi dei piani pCloud Family nell’ambito della promozione di Pasqua:

  • Family 2 TB + Pass Family gratuito: 449 euro invece di 1.289 euro (pagamento unico)
  • Family 5 TB + Pass Family gratuito: 599 euro invece di 1.868 euro (pagamento unico)
  • Family 10 TB + Pass Family gratuito: 1.099 euro invece di 2.648 euro (pagamento unico)

Ciascun piano include inoltre 14 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati. Il conteggio dei giorni inizia a partire dalla data di acquisto.

Per quanto riguarda invece le funzionalità presenti in tutti i piani, uno dei principali punti di forza è l’utilizzo del protocollo TLS/SSL, impiegato in automatico quando le informazioni vengono trasferite dal dispositivo personale degli utenti ai server di pCloud.

Sempre a proposito di sicurezza, l’altro fiore all’occhiello dell’azienda è la massima tutela dei dati personali dei suoi clienti. Ciò si deve in particolare al rispetto della legge svizzera sulla privacy degli utenti, una delle leggi più severe al mondo.

Infine, con pCloud si beneficia di svariate opzioni per la condivisione dei file oltre che di una compatibilità completa con il maggior numero possibile di dispositivi oggi disponibili sul mercato.

Pagina offerta pCloud

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