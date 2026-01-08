Archiviazione cloud crittografata e sicura: fino a 700 euro di sconto con pCloud

La prima vacanza del 2026 è stata bella impegnativa sul fronte dello spazio di archiviazione, creandoti più di qualche problema con la memoria del telefono. Da qui l'esigenza di uno spazio aggiuntivo dove conservare foto, video e altri documenti: tra le migliori soluzioni oggi disponibili si annovera pCloud, servizio di cloud storage sicuro e con piani a vita che si spingono fino a 10 TB.

In questi giorni proprio i piani a vita di pCloud sono al centro di una nuova offerta per l'inizio del 2026: fino al 37% di sconto, per un risparmio massimo di 700 euro scegliendo il piano con maggiore spazio.

Premium 500 GB: 199 euro invece di 299 euro (piano a vita, un unico pagamento)

Premium Plus 2 TB: 399 euro invece di 599 euro (piano a vita, un unico pagamento)

Ultra 10 TB: 1.190 euro invece di 1.890 euro (piano a vita, un unico pagamento)

Base in Svizzera, una garanzia in più per la tutela dei dati personali

Uno dei principali vantaggi del servizio di archiviazione crittografata cloud proposto da pCloud è la sede in Svizzera dell'azienda. Il Paese elvetico, infatti, fa rispettare alle sue aziende una delle più severe leggi per la tutela della privacy dei dati personali degli utenti, a differneza invece di quanto accade con servizi cloud ben più blasonati ma che hanno la loro sede negli Stati Uniti o in altre nazioni al di fuori dell'Unione europea.

A questo poi si aggiunge l'utilizzo della crittografia AES-256, uno dei gradi di sicurezza più alti su cui gli utenti possono fare affidamento per la memorizzazione sicura dei loro dati.

L'offerta sui piani a vita del servizio di cloud storage pCloud è disponibile per un periodo di tempo limitato. Inoltre, tutti i piani beneficiano di una garanzia di rimborso di 14 giorni a partire dalla data di acquisto.

