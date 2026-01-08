Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Archiviazione cloud crittografata e sicura: fino a 700 euro di sconto con pCloud
Federico Pisanu
Pubblicato il 8 gen 2026
La prima vacanza del 2026 è stata bella impegnativa sul fronte dello spazio di archiviazione, creandoti più di qualche problema con la memoria del telefono. Da qui l'esigenza di uno spazio aggiuntivo dove conservare foto, video e altri documenti: tra le migliori soluzioni oggi disponibili si annovera pCloud, servizio di cloud storage sicuro e con piani a vita che si spingono fino a 10 TB.

In questi giorni proprio i piani a vita di pCloud sono al centro di una nuova offerta per l'inizio del 2026: fino al 37% di sconto, per un risparmio massimo di 700 euro scegliendo il piano con maggiore spazio.

  • Premium 500 GB: 199 euro invece di 299 euro (piano a vita, un unico pagamento)
  • Premium Plus 2 TB: 399 euro invece di 599 euro (piano a vita, un unico pagamento)
  • Ultra 10 TB: 1.190 euro invece di 1.890 euro (piano a vita, un unico pagamento)
pcloud prezzi gennaio 2026

Base in Svizzera, una garanzia in più per la tutela dei dati personali

Uno dei principali vantaggi del servizio di archiviazione crittografata cloud proposto da pCloud è la sede in Svizzera dell'azienda. Il Paese elvetico, infatti, fa rispettare alle sue aziende una delle più severe leggi per la tutela della privacy dei dati personali degli utenti, a differneza invece di quanto accade con servizi cloud ben più blasonati ma che hanno la loro sede negli Stati Uniti o in altre nazioni al di fuori dell'Unione europea.

A questo poi si aggiunge l'utilizzo della crittografia AES-256, uno dei gradi di sicurezza più alti su cui gli utenti possono fare affidamento per la memorizzazione sicura dei loro dati.

L'offerta sui piani a vita del servizio di cloud storage pCloud è disponibile per un periodo di tempo limitato. Inoltre, tutti i piani beneficiano di una garanzia di rimborso di 14 giorni a partire dalla data di acquisto.

