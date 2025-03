Archiviazione cloud a vita: l'offerta pCloud che non puoi perdere

Come sarebbe il tuo lavoro e la tua quotidianità se ogni volta che ricevi un file (specialmente se di grandi dimensioni) ti preoccupi di quale devi cancellare per fargli spazio? Questo è un problema comune, sia sugli smartphone che sui PC, che per quanto moderni e con memorie interne capienti in poco tempo terminano lo spazio a disposizione.

Foto e video delle vacanze, brani musicali, documenti di lavoro, progetti; ogni giorno tramite messaggi o e-mail riceviamo una grande quantità di file che non sappiamo più come conservare. La soluzione è il cloud storage. Non uno qualsiasi, ma quello previsto da pCloud. Il motivo? È comodo, capiente, sicuro e pratico da usare e con le ultime offerte anche estremamente conveniente.

Perché acquistare lo spazio di archiviazione in cloud di pCloud

Il primo aspetto vantaggioso di pCloud è che offre ampi spazi di archiviazione. Da 500 GB a 2 TB passando per il piano da 10 TB, ciascuno può trovare la quantità di spazio di cui ha bisogno. Ma al di là della capienza pCloud rende l’archiviazione dei file completamente sicura senza rinunciare all’accessibilità.

Grazie alla crittografia end-to-end e alla protezione TLS/SSL, ogni file è conservato e reso inaccessibile. Allo stesso tempo i file salvati nel proprio archivio in cloud sono sempre accessibili, sia da smartphone che da PC, senza alcun tipo di limitazione. Inoltre i piani pCloud includono un player multimediale con il quale riprodurre tutti i file video e audio senza dover avere un programma aggiuntivo compatibile.

I backup automatici, la sincronizzazione di tutti i file e la condivisione dei file tramite link protetti da password rendono i piani pCloud davvero completi sia per i professionisti che per i privati. Infine c’è la possibilità di accedere per sempre al proprio spazio in cloud senza abbonamenti o costi ricorrenti, approfittando dei piani a vita di pCloud attualmente in promozione a prezzi davvero convenienti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.