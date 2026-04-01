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Archiviazione a cloud in vita: sconti fino al 68% a Pasqua con pCloud

La promozione dedicata alle feste di Pasqua è valida per un periodo di tempo limitato e si rivolge a tutta la famiglia.
Archiviazione a cloud in vita: sconti fino al 68% a Pasqua con pCloud
La promozione dedicata alle feste di Pasqua è valida per un periodo di tempo limitato e si rivolge a tutta la famiglia.
Federico Pisanu
Pubblicato il 1 apr 2026
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La Pasqua di pCloud, servizio di archiviazione cloud con sede in Svizzera, porta in dote una nuova offerta con sconti fino al 68% sui pacchetti dedicati a tutta la famiglia. I piani in promozione sono Family 2 TB, Family 5 TB e Family 10 TB: l’offerta è dedicata ai piani a vita e include per ciascun piano anche il Pass Family gratuito.

Ecco un breve riepilogo dell’offerta:

  • Family 2 TB + Pass Family gratuito in offerta a 449 euro invece di 1.289 euro
  • Family 5 TB + Pass Family gratuito in offerta a 599 euro invece di 1.868 euro
  • Family 10 TB + Pass Family gratuito in offerta a 1.099 euro invece di 2.648 euro

Ogni piano a vita Family vanta inoltre una garanzia soddisfatti o rimborsati di 14 giorni dalla data di acquisto.

Pagina offerta pCloud

pcloud offerta pasqua 2026

Le funzionalità dei piani pCloud in offerta a Pasqua

I piani Family di pCloud includono pCloud Family, la soluzione di archiviazione cloud con sede in Svizzera, che permette a cinque membri della stessa famiglia di ottenere il pieno controllo dei propri contenuti digitali. In aggiunta a ciò si annovera pCloud Pass Family, il gestore di password per tutta la famiglia di pCloud che consente di gestire le proprie credenziali in modo sicuro.

Uno dei fiori all’occhiello di pCloud è proprio il tema della sicurezza: grazie all’utilizzo del protocollo TLS/SSL, applicato in automatico al momento del trasferimento del file dal proprio dispositivo al cloud di pCloud, l’azienda elvetica si conferma in prima linea per la sicurezza dei dati.

Infine, proprio la sede in Svizzera rende il servizio di cloud storage pCloud all’avanguardia per la privacy, dal momento che tutte le attività che hanno sede nel Paese elvetico devono rispettare una delle più severe leggi al mondo sulla tutela della privacy dei dati personali degli utenti.

Pagina offerta pCloud

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