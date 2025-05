Archivia tutto per sempre: spazio cloud illimitato senza costi mensili

Quante volte ti sei trovato a dover fare i conti con la notifica "Spazio di archiviazione insufficiente" o “Memoria piena”? Solitamente la decisione è tra quali foto sacrificare, quali video eliminare e quali documenti spostare su altre periferiche per cercare di recuperare un po’ di spazio di archiviazione. Ora con pCloud tutto questo può diventare un lontano ricordo: scopri le offerte sui piani a vita.

Spazio, sicurezza e accessibilità: le caratteristiche di pCloud

Il cloud storage di pCloud è uno spazio di archiviazione impostato innanzitutto sulla sicurezza. Con pCloud, infatti, puoi creare copie di sicurezza dei tuoi dispositivi o dei file (personali o di lavoro) più importanti, proteggendo i tuoi dati da guasti hardware, smarrimenti o altri imprevisti. E in caso di necessità, il ripristino è semplice e veloce, garantendoti di tornare operativo in pochissimo tempo. Tutti i file sono crittografati sul dispositivo prima di essere conservati presso data center certificati.

Inoltre pCloud si occupa in automatico di effettuare il backup del tuo dispositivo (PC o smartphone) permettendoti anche di caricare file di qualsiasi dimensione, ripristinare versioni precedenti e recuperare file e dati fino a 30 giorni.

Una volta creato l’archivio in cloud potrai accedervi in qualsiasi momento da ogni dispositivo e avere la possibilità anche di riprodurre i file multimediali senza dover installare un media player: questo è già integrato in pCloud.

Il servizio di pCloud è di qualità eccellente e si abbina a un’offerta estremamente conveniente. Un’offerta economicamente vantaggiosa sia nel breve che nel medio-lungo periodo. La particolarità di pCloud, infatti, è di avere a disposizione piani con accesso a vita che ti eliminano per sempre il fastidio e le preoccupazioni dei costi mensili dell’abbonamento.

Tutti i piani a vita (da quello da 500 GB a quello da 10 TB) sono in offerta con sconti importanti da cogliere al volo per ottenere tutto lo spazio in cloud necessario per conservare i tuoi file senza limitazioni di alcun tipo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.