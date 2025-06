Archivia per sempre i tuoi file: pCloud offre spazio illimitato a vita

L’accesso ai servizi online che utilizziamo ogni giorno è sottoposto al pagamento di un abbonamento mensile. Spesso sono pochi euro che, moltiplicati nel corso del tempo, diventano una cifra importante di cui spesso neanche ci accorgiamo. L’alternativa non è rinunciare a quei servizi o trovare alternative scadenti, ma sfruttare offerte e promozioni come quella di pCloud: piani di cloud storage con accesso a vita. Acquista ora il tuo piano e disattiva tutti gli altri abbonamenti.

L’importanza di avere uno spazio di archiviazione in cloud

Grazie a pCloud puoi accedere a uno spazio di archiviazione in cloud utile, pratico e conveniente. È utile perché qui puoi archiviare tutti i tuoi file e documenti, liberando la memoria del PC e dello smartphone senza dover decidere ogni volta quali foto e video sacrificare.

È pratico perché il cloud storage ti consente di accedere al tuo archivio da qualsiasi dispositivo ovunque ti trovi. Non hai bisogno di avere la periferica dietro, ti basta utilizzare le tue credenziali da qualsiasi PC, smartphone o tablet per avere tutto il tuo archivio sempre a disposizione. Con il grande vantaggio che qualsiasi file salvi al suo interno viene automaticamente sincronizzato così che anche se accedi da un altro dispositivo lo hai immediatamente a disposizione.

Ed è conveniente sia perché i piani con accesso a vita eliminano per sempre il costo degli abbonamenti, ma anche perché pCloud è in promozione. Puoi acquistare il piano Premium 500 GB a 199€ (invece di 299€), Premium Plus 2 TB a 399€ (invece di 599€) e il piano Ultra 10 TB a 1190€ (invece di 1890€).

Approfitta ora di un’offerta davvero straordinaria, sia sotto il profilo dei vantaggi pratici che del risparmio economico. Scegli il piano pCloud più adatto alle tue esigenze e acquistalo ora per accedervi per sempre senza ulteriori costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.